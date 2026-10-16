Припинення функціонування Ощад 24/7: у банку уточнили, коли загрожує

Функціонування "Ощад 24/7": у банку уточнили важливий нюанс
У державній фінустанові "Ощадбанк" пояснили особливості функціонування мобільного застосунку та веббанкінгу "Ощад24/7", а також відкритих цифрових карток. Там уточнили, що буде з їх роботою у разі, якщо клієнт вирішить закрити кілька карт чи рахунок загалом.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці банку у Facebook, передають Новини.LIVE.
Що буде із застосунком Ощадбанку, закривши рахунок
Із запитанням про те, чи відображатимуться додаткові цифрові картки у застосунку після закриття карткового рахунку, звернувся один із клієнтів.
"Скажіть, після закриття карткового рахунку, додаткові цифрові картки ще відображаються в додатку. Ними можна користуватись, вони дієздатні, чи вони закриються через деякий час, і в додаток за цим профілем зайти буде неможливо?", — йдеться у зверненні.
Співробітник головного офісу Ощадбанку зауважив,
будь-які платіжні картки (пластикові, віртуальні/цифрові) є тільки інструментами доступу до банківських рахунків. Якщо клієнт офіційно закриє рахунок, то автоматично анулюються та деактивуються всі прив'язані картки.
За таких умов буде неможливо здійснювати у застосунку жодних операцій, навіть якщо там було відкрито електронну картку без пластикового носія:
- приймати перекази;
- оплачувати послуги;
- знімати кошти.
"Якщо ви закриваєте рахунок, тоді по ньому неможливо проводити жодних операцій, в тому числі в додатку Ощад, та доступ до облікового запису також буде не доступним", — пояснив представник банку.
Особливості закриття рахунку в Ощадбанку
У банку діють певні правила для закриття рахунку. Якщо їх не дотриматися, то він не анулюється і почнеться стягнення комісії за "Неактивний рахунок". Щоб цього не сталося, варто дотримуватися певних рекомендацій.
Для закриття рахунку клієнту обов'язково необхідно прибути будь-яке зручне відділення Ощадбанку. Дистанційно закрити рахунок немає можливості.
Також у банку звертають увагу на важливість дотримання таких умов:
- відсутність залишку коштів на рахунку;
- відсутність боргу за рахунком.
Якщо до карти була підключена послуга овердрафт і є заборгованість, рахунок не закриють, доки її повністю не погасять.
Для закриття рахунку клієнт має подати:
- заяву на закриття банківського рахунку;
- документ, що посвідчить особу (паспорт громадянина);
- пластикову карту.
Також, якщо за рахунком не відбуватиметься жодних операцій, то його банк може анулювати автоматично через три роки.
Раніше Новини.LIVE розповідали про особливості відкриття рахунків в Ощадбанку. Згідно з інформацією банку, це можливо за мінімального обсягу документів. Водночас, сам механізм відкриття рахунку іноді може бути ускладненим. В деяких випадках процедура може затягнутися на кілька днів.
Ще Новини.LIVE писали, що деякі громадяни мають труднощі з оплатою комунпослуг через мобільний застосунок Ощадбанку. Клієнтам пояснили, чому здійснення розрахунків через онлайн-сервіси може бути неможливим та як діяти за таких обставин.