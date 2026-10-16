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Головна Фінанси Функціонування "Ощад 24/7": у банку уточнили важливий нюанс

Функціонування "Ощад 24/7": у банку уточнили важливий нюанс

Ua ru
16 жовтня 2026 06:01
Припинення функціонування Ощад 24/7: у банку уточнили, коли загрожує
Людина тримає банківську картку та гроші. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" пояснили особливості функціонування мобільного застосунку та веббанкінгу "Ощад24/7", а також відкритих цифрових карток. Там уточнили, що буде з їх роботою у разі, якщо клієнт вирішить закрити кілька карт чи рахунок загалом.  

Про це йдеться у повідомленні на сторінці банку у Facebook, передають Новини.LIVE.

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Що буде із застосунком Ощадбанку, закривши рахунок

Із запитанням про те, чи відображатимуться додаткові цифрові картки у застосунку після закриття карткового рахунку, звернувся один із клієнтів.

"Скажіть, після закриття карткового рахунку, додаткові цифрові картки ще відображаються в додатку. Ними можна користуватись, вони дієздатні, чи вони закриються через деякий час, і в додаток за цим профілем зайти буде неможливо?", — йдеться у зверненні.

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Співробітник головного офісу Ощадбанку зауважив,
будь-які платіжні картки (пластикові, віртуальні/цифрові) є тільки інструментами доступу до банківських рахунків. Якщо клієнт офіційно закриє рахунок, то автоматично анулюються та деактивуються всі прив'язані картки. 

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За таких умов буде неможливо здійснювати у застосунку жодних операцій, навіть якщо там було відкрито електронну картку без пластикового носія: 

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  • приймати перекази; 
  • оплачувати послуги; 
  • знімати кошти.

"Якщо ви закриваєте рахунок, тоді по ньому неможливо проводити жодних операцій, в тому числі в додатку Ощад, та доступ до облікового запису також буде не доступним", — пояснив представник банку.

Особливості закриття рахунку в Ощадбанку

У банку діють певні правила для закриття рахунку. Якщо їх не дотриматися, то він не анулюється і почнеться стягнення комісії за "Неактивний рахунок". Щоб цього не сталося, варто дотримуватися певних рекомендацій.

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Для закриття рахунку клієнту обов'язково необхідно прибути будь-яке зручне відділення Ощадбанку. Дистанційно закрити рахунок немає можливості. 

Також у банку звертають увагу на важливість дотримання таких умов:

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  • відсутність залишку коштів на рахунку;
  • відсутність боргу за рахунком. 

Якщо до карти була підключена послуга овердрафт і є заборгованість, рахунок не закриють, доки її повністю не погасять.   

Для закриття рахунку клієнт має подати:

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  • заяву на закриття банківського рахунку;
  • документ, що посвідчить особу (паспорт громадянина);
  • пластикову карту.

Також, якщо за рахунком не відбуватиметься жодних операцій, то його банк може анулювати автоматично через три роки. 

Раніше Новини.LIVE розповідали про особливості відкриття рахунків в Ощадбанку. Згідно з інформацією банку, це можливо за мінімального обсягу документів. Водночас, сам механізм відкриття рахунку іноді може бути ускладненим. В деяких випадках процедура може затягнутися на кілька днів.  

Ще Новини.LIVE писали, що деякі громадяни мають труднощі з оплатою комунпослуг через мобільний застосунок Ощадбанку. Клієнтам пояснили, чому здійснення розрахунків через онлайн-сервіси може бути неможливим та як діяти за таких обставин. 

Ощадбанк гроші банки банківські рахунки Ощад24
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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