Франція виплатить українцям по 10 800 грн у березні: умови

Франція виплатить українцям по 10 800 грн у березні: умови

Дата публікації: 16 березня 2026 11:00
Людина тримає гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

До кінця березня 2026 року французька гуманітарна організація "Acted" приймає заявки на грошову допомогу у розмірі 10 800 грн в одній з громад Чернігівської області. Звернутися за допомогою можуть домогосподарства, які постраждали від бойових дій, а також ті, що належать до вразливих груп населення.

Про умови участі у програмі розповідають Новини.LIVE.

Хто зможе отримати допомогу від Acted

Як зазначається, реєстрація на грошову допомогу доступна для жителів Сосницької громади Чернігівської області.

"Французька гуманітарна організація Acted (АКТЕД) розпочинає програму надання грошової допомоги для мешканців Сосницької громади, які належать до вразливих категорій населення. Розмір допомоги — 3600 грн на місяць на кожного члена домогосподарства. Виплата здійснюється одноразово відразу за 3 місяці", — йдеться у повідомленні.

Долучитися до участі у програмі можуть тільки ті родини, які підпадають під один чи кілька критеріїв вразливості. Це може бути:

  • домогосподарство, де є троє і більше дітей до 18 років;
  • домогосподарство з дітьми до двох років;
  • домогосподарство з вагітною жінкою;
  • домогосподарство з особою з інвалідністю першо-другої групи;
  • домогосподарство з громадянами, у яких є хронічні захворювання;
  • домогосподарства з особами маломобільними, яким потрібен сторонній догляд;
  • домогосподарство з людьми похилого віку (60+);
  • домогосподарство, що очолює жінка;
  • домогосподарства, де є лише самотні батьки з дітьми;
  • домогосподарство, що постраждало від бойових дій чи обстрілів (повністю/частково зруйноване житло, поранення/втрата членів родини).

Правила реєстрації у програмі допомоги

За інформацією організаторів, заявки для участі у програмі допомоги прийматимуть по 31 березня 2026 року.

Для здійснення попередньої реєстрації потрібно зателефонувати в організацію Acted за наступними номерами телефонів:

  • +38 (067) 131 10 02;
  • +38 (063) 453 57 10;
  • +38 (095) 285 29 84.

Дзвінки будуть приймати у будні з 9:00 до 16:00, однак наявність наведених категорій не дасть гарантії отримання допомоги, однак є обов’язковою для участі, додали в організації.

Як відновити українцям право на допомогу

На початку 2026 року деякі громадяни не змогли отримати соціальні виплати від держави. Йшлося про внутрішньо переміщених осіб, які не виконали вимогу ідентифікації.

Однак уряд дозволив українцям через масовість проблеми пройти таку процедуру до 1 липня цього року.

Також уряд вирішив спростити доступ до сервісів Пенсійного фонду для такої категорії громадян. Зокрема, було збільшено кількість операторів, організовано мобільні бригади та введено електронну чергу.

Раніше повідомлялося, що 17 березня жителям однієї громад на Сумщині стане доступна можливість зареєструватися на виплати від УВКБ ООН. Допомога передбачена на три місяці лише для вразливих категорій. 

Ще ми писали, що БО "Карітас-Спес Україна" надасть допомогу фермерству. У рамках програми українцям будуть доступні гранти у майже 1 500 доларів

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
