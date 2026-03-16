Виплати від УВКБ ООН — де можна буде оформити допомогу у 10,8 тис. грн

Жінка за комп'ютером та гроші.

17 березня в одній з прифронтових громад стартує реєстрація на грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Кошти нададуть на тримісячний період для вразливих груп українців.

Про це повідомляє пресслужба УВКБ ООН.

Хто зможе оформити грошову допомогу

Подати заявку на фінпідтримку від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців зможуть жителі села Ворожба Лебединської територіальної громади Сумської області. А саме такі групи громадян:

зі статусом внутрішнього переселенця, які перемістилися протягом останніх шести місяців;

громадяни, які прибули на батьківщину, після вимушеного виїзду за кордон.

Окрім того, необхідно відповідати одному з критеріїв вразливості:

у родині є лише один з батьків, який виховує одну дитину та більше неповнолітніх дітей або мешкають спільно з людьми віком від 55 років;

родину очолює самотня особа або кілька самотніх осіб старшого віку, яким понад 55 років;

громадянин похилого віку виховує одну дитину/кілька дітей (до 18 років);

у родині є один/кілька членів з особливими потребами: тяжкі чи хвороби та інвалідність.

Заявники мають також відповідати соціально-економічному критерію та мати дохід за місяць не вище 6,3 тис. грн на одну людину.

Допомога розрахована на громадян, які не отримували такі виплати від УВКБ ООН та інших фондів за останні три місяці.

Сума фіндопомоги та як отримати виплати

За даними представників УВКБ ООН, громадяни зможуть отримати 3,6 тис. грн (кожному в домогосподарстві тривалістю три місяці). Тобто в одні руки людині дадуть 10,8 тис. грн. Кошти перерахують на банківські рахунки.

Зареєструватися на виплати 17 березня жителі села Ворожба зможуть за номером телефону (9:00-16:00): 063 182 68 38. Після чого організатори зателефонують для прибуття у пункт збору даних для повноцінної реєстрації.

"Вівторок 17 березня 2026 року: с. Ворожба (Лебединська ТГ). За попереднім записом. Адреса прийому: вул. Яблунева, 8. Години роботи: 10:00-12:00", — йдеться у повідомленні.

Яка ще доступна допомога українцям навесні

Окрім того, у цьому регіоні можна подати заявки на фіндопомогу французькій гуманітарній організації "Acted".

Долучитися до програми зможуть вразливі групи жителів, зокрема, багатодітні родини з дітьми до 18 років, домогосподарства з дітьми до двох років та громадяни похилого віку.

Кожному в родині нададуть допомогу у розмірі 3,6 тис. грн на місяць. Виплати будуть здійснювати разово за три місяці.

