Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года жители одной из украинских областей смогут оформить денежную помощь от французской гуманитарной организации "Acted". Речь идет о ежемесячной сумме, которую будут выплачивать каждому члену домохозяйств, относящихся к уязвимым категориям.

О том, при каких условиях граждане получат такую финансовую поддержку, рассказывает сайт Новини.LIVE.

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Что предусматривает программа помощи от Acted

Речь идет о реализации программы по предоставлению финансовой помощи от ОО "Acted" в Черниговской области. Она предназначена для граждан, относящихся к уязвимым категориям. Сейчас обратиться за выплатами могут жители поселка Новое Седновской территориальной громады.

В частности, к подаче заявок приглашаются несколько категорий домохозяйств. Выплаты будут предоставлены:

Семьям с детьми, возглавляемым одинокими родителями или опекунами; Домохозяйствам, состоящим из одного трудоспособного гражданина в возрасте 18–59 лет; Семьям, возглавляемым женщинами; Домохозяйствам, состоящим исключительно из пожилых людей или одиноких лиц в возрасте 60+; Семьям с беременными женщинами; Домохозяйствам, в которых есть от трех детей до 18 лет; Семьям с новорожденными и детьми до двух лет; Домохозяйствам, в составе которых есть лица с инвалидностью I, II или III группы, или маломобильные лица; Семьям, члены которых страдают тяжелыми заболеваниями; Домохозяйствам, жилье которых полностью разрушено/повреждено в результате атак; Семьям, в составе которых есть безработные лица старше 50 лет; Домохозяйствам, члены которых получили ранения или погибли в результате войны.

Размер денежной помощи и правила начисления

Согласно правилам, размер денежной помощи составит 1 800 грн в месяц. Такая сумма будет назначена каждому члену домохозяйства. Срок выплаты составит шесть месяцев.

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Начисление выплаты произойдет единовременно общей суммой из расчета на всех членов семьи. Средства поступят в виде денежного перевода через Ощадбанк, Укрпочту, ПриватБанк (отделения) или в виде перевода на карту для выплат любого финансового учреждения.

Как зарегистрироваться в программе помощи

При соответствии требованиям программы граждане могут подавать заявки. Для регистрации необходимо предоставить:

паспорта;

идентификационные коды;

свидетельства о рождении детей;

документы, подтверждающие фактическое проживание на территории громады;

реквизиты банковской карты IBAN для выплаты на карту.

Узнать подробности программы помощи можно в колл-центре гуманитарной организации (с пн по пт с 09:00 до 16:00).

Подача заявок на регистрацию будет осуществляться до 12 ноября 2026 года по следующим номерам телефонов:

+38 (067) 131 10 02;

+38 (063) 453 57 10;

+38 (095) 285 29 84.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре УВКБ ООН предоставит финансовую помощь жителям Сумской области. Организация гарантирует поддержку беженцам и внутренне перемещенным лицам. Предусматривается выделение до 12 300 грн, в частности, переселенцам, перемещенным за предыдущие 45 дней.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в пяти регионах действует программа "Каритас-Спес" по оказанию помощи. Выплаты предусмотрены для ведения хозяйства, освоения профессии или развития собственного дела. Гранты доступны уязвимым группам граждан, в частности многодетным семьям. Сумма помощи составит 43 200 грн.