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Главная Финансы Франция будет платить по 1 800 грн ежемесячно: кто получит право

Франция будет платить по 1 800 грн ежемесячно: кто получит право

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30 октября 2026 13:00
Выплаты от Франции: кому из украинцев начнут выплачивать по 1 800 грн ежемесячно Новини.LIVE
Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года жители одной из украинских областей смогут оформить денежную помощь от французской гуманитарной организации "Acted". Речь идет о ежемесячной сумме, которую будут выплачивать каждому члену домохозяйств, относящихся к уязвимым категориям.

О том, при каких условиях граждане получат такую финансовую поддержку, рассказывает сайт Новини.LIVE.

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Что предусматривает программа помощи от Acted

Речь идет о реализации программы по предоставлению финансовой помощи от ОО "Acted" в Черниговской области. Она предназначена для граждан, относящихся к уязвимым категориям. Сейчас обратиться за выплатами могут жители поселка Новое Седновской территориальной громады.

В частности, к подаче заявок приглашаются несколько категорий домохозяйств. Выплаты будут предоставлены:

  1. Семьям с детьми, возглавляемым одинокими родителями или опекунами;
  2. Домохозяйствам, состоящим из одного трудоспособного гражданина в возрасте 18–59 лет;
  3. Семьям, возглавляемым женщинами;
  4. Домохозяйствам, состоящим исключительно из пожилых людей или одиноких лиц в возрасте 60+;
  5. Семьям с беременными женщинами;
  6. Домохозяйствам, в которых есть от трех детей до 18 лет;
  7. Семьям с новорожденными и детьми до двух лет;
  8. Домохозяйствам, в составе которых есть лица с инвалидностью I, II или III группы, или маломобильные лица;
  9. Семьям, члены которых страдают тяжелыми заболеваниями;
  10. Домохозяйствам, жилье которых полностью разрушено/повреждено в результате атак;
  11. Семьям, в составе которых есть безработные лица старше 50 лет;
  12. Домохозяйствам, члены которых получили ранения или погибли в результате войны.

Размер денежной помощи и правила начисления

Согласно правилам, размер денежной помощи составит 1 800 грн в месяц. Такая сумма будет назначена каждому члену домохозяйства. Срок выплаты составит шесть месяцев.

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Начисление выплаты произойдет единовременно общей суммой из расчета на всех членов семьи. Средства поступят в виде денежного перевода через Ощадбанк, Укрпочту, ПриватБанк (отделения) или в виде перевода на карту для выплат любого финансового учреждения.

Как зарегистрироваться в программе помощи

При соответствии требованиям программы граждане могут подавать заявки. Для регистрации необходимо предоставить:

  • паспорта;
  • идентификационные коды;
  • свидетельства о рождении детей;
  • документы, подтверждающие фактическое проживание на территории громады;
  • реквизиты банковской карты IBAN для выплаты на карту.

Узнать подробности программы помощи можно в колл-центре гуманитарной организации (с пн по пт с 09:00 до 16:00).

Подача заявок на регистрацию будет осуществляться до 12 ноября 2026 года по следующим номерам телефонов:

  • +38 (067) 131 10 02;
  • +38 (063) 453 57 10;
  • +38 (095) 285 29 84.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре УВКБ ООН предоставит финансовую помощь жителям Сумской области. Организация гарантирует поддержку беженцам и внутренне перемещенным лицам. Предусматривается выделение до 12 300 грн, в частности, переселенцам, перемещенным за предыдущие 45 дней.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в пяти регионах действует программа "Каритас-Спес" по оказанию помощи. Выплаты предусмотрены для ведения хозяйства, освоения профессии или развития собственного дела. Гранты доступны уязвимым группам граждан, в частности многодетным семьям. Сумма помощи составит 43 200 грн.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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