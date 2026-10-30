Франция будет платить по 1 800 грн ежемесячно: кто получит право
Осенью 2026 года жители одной из украинских областей смогут оформить денежную помощь от французской гуманитарной организации "Acted". Речь идет о ежемесячной сумме, которую будут выплачивать каждому члену домохозяйств, относящихся к уязвимым категориям.
О том, при каких условиях граждане получат такую финансовую поддержку, рассказывает сайт Новини.LIVE.
Что предусматривает программа помощи от Acted
Речь идет о реализации программы по предоставлению финансовой помощи от ОО "Acted" в Черниговской области. Она предназначена для граждан, относящихся к уязвимым категориям. Сейчас обратиться за выплатами могут жители поселка Новое Седновской территориальной громады.
В частности, к подаче заявок приглашаются несколько категорий домохозяйств. Выплаты будут предоставлены:
- Семьям с детьми, возглавляемым одинокими родителями или опекунами;
- Домохозяйствам, состоящим из одного трудоспособного гражданина в возрасте 18–59 лет;
- Семьям, возглавляемым женщинами;
- Домохозяйствам, состоящим исключительно из пожилых людей или одиноких лиц в возрасте 60+;
- Семьям с беременными женщинами;
- Домохозяйствам, в которых есть от трех детей до 18 лет;
- Семьям с новорожденными и детьми до двух лет;
- Домохозяйствам, в составе которых есть лица с инвалидностью I, II или III группы, или маломобильные лица;
- Семьям, члены которых страдают тяжелыми заболеваниями;
- Домохозяйствам, жилье которых полностью разрушено/повреждено в результате атак;
- Семьям, в составе которых есть безработные лица старше 50 лет;
- Домохозяйствам, члены которых получили ранения или погибли в результате войны.
Размер денежной помощи и правила начисления
Согласно правилам, размер денежной помощи составит 1 800 грн в месяц. Такая сумма будет назначена каждому члену домохозяйства. Срок выплаты составит шесть месяцев.
Начисление выплаты произойдет единовременно общей суммой из расчета на всех членов семьи. Средства поступят в виде денежного перевода через Ощадбанк, Укрпочту, ПриватБанк (отделения) или в виде перевода на карту для выплат любого финансового учреждения.
Как зарегистрироваться в программе помощи
При соответствии требованиям программы граждане могут подавать заявки. Для регистрации необходимо предоставить:
- паспорта;
- идентификационные коды;
- свидетельства о рождении детей;
- документы, подтверждающие фактическое проживание на территории громады;
- реквизиты банковской карты IBAN для выплаты на карту.
Узнать подробности программы помощи можно в колл-центре гуманитарной организации (с пн по пт с 09:00 до 16:00).
Подача заявок на регистрацию будет осуществляться до 12 ноября 2026 года по следующим номерам телефонов:
- +38 (067) 131 10 02;
- +38 (063) 453 57 10;
- +38 (095) 285 29 84.
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