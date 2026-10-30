Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року жителі однієї з українських областей зможуть оформити грошову допомогу від французької гуманітарної організації "Acted". Йдеться про щомісячну суму, яку виплачуватимуть кожному члену домогосподарств, що належатимуть до вразливих категорій.

Про те, за яких умов громадяни отримають таку фінпідтримку, розповідає сайт Новини.LIVE.

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Що передбачає програма допомоги від Acted

Йдеться про реалізацію програми з надання фінансової допомоги від ГО "Acted" у Чернігівській області. Вона передбачена для громадян, які мають ознаки вразливих. Зараз звернутися за виплатами можуть жителі

селища Нове Седнівської територіальної громади.

Зокрема, запрошують подавати заявки кілька категорій домогосподарств. Виплати нададуть:

Родинам з дітьми, очолюваними самотніми батьками або опікунами; Домогосподарствам, що складаються з одного працездатного громадянина віком 18-59 років; Родинам, очолюваним жінками; Домогосподарствам, що складаються лише з людей похилого віку або самотніх осіб віком 60+; Родинам з вагітними жінками; Домогосподарствам, де є від трьох дітей до 18 років; Родинам з новонародженими та дітьми до двох років; Домогосподарствам, у складі яких є особи з інвалідністю I, II або III групи чи маломобільні особи; Родинам, члени яких мають важкі хвороби; Домогосподарствам, житло яких повністю зруйноване/пошкоджене через атаки; Родинам, у складі яких є безробітні особи, яким понад 50 років; Домогосподарствам, члени яких отримали поранення або загинули через війну.

Розмір грошової допомоги та правила нарахування

Згідно з правилами, розмір грошової допомоги буде становити 1 800 грн на місяць. Призначити таку суму мають для кожного члена домогосподарства. Тривалість надання виплат становитиме шість місяців.

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Нарахування виплати відбудеться одноразово загальною сумою з розрахунку на всіх членів родини. Кошти надійдуть у вигляді грошового переказу через Ощадбанк, Укрпошту, ПриватБанк (відділення) або як переказ на картку для виплат будь-якої фінустанови.

Як зареєструватися у програмі допомоги

У разі відповідності вимогам програми громадяни можуть подавати заявки. Для реєстрації потрібно буде надати:

паспорти;

ідентифікаційні коди;

свідоцтва про народження дітей;

документи, що підтвердять фактичне проживання на території громади;

реквізити банківської картки IBAN для виплати на картку.

Дізнатися деталі програми допомоги можна у кол-центрі гуманітарної організації (з пн по пт з 09:00 до 16:00).

Подання заявок для реєстрації здійснюватиметься до 12 листопада 2026 року за такими номерами телефонів:

+38 (067) 131 10 02;

+38 (063) 453 57 10;

+38 (095) 285 29 84.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді УВКБ ООН надасть фіндопомогу жителям у Сумському регіоні. Організація гарантує підтримку біженцям та внутрішньо переміщеним особам. Передбачається надання до 12 300 грн, зокрема, переселенцям, переміщеним за попередні 45 днів.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у п'яти регіонах діє програма "Карітас-Спес" з надання допомоги. Виплати передбачені для ведення господарства, на опанування професії чи розвиток власної справи. Гранти доступні вразливим групам громадян, зокрема багатодітним. Сума допомоги становитиме 43 200 грн.