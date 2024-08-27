Жилищные субсидии — как оформить помощь физлицам-предпринимателям

Счета за коммуналку. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Украине физлица-предприниматели (ФЛП) имеют право на оформление жилищных субсидий и могут меньше платить за коммунальные услуги. Для этого существует особый порядок учета их доходов.

Об этом говорится на официальном сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Особенности назначения субсидий для ФЛП

Специалисты Пенсионного фонда объяснили порядок учета доходов физлиц-предпринимателей при назначении субсидий. В частности, для ФЛП первой группы упрощенной системы налогообложения. Речь идет о размере и периоде, за который будут учитывать его доходы, если обратится за помощью в сентябре.

Как объясняют в ПФУ, для расчета жилищной субсидии, как правило, учитывают доходы за два квартала, предшествующие месяцу перед датой обращения. То есть в случае обращения предпринимателя в сентябре специалисты учтут доходы за первый-второй кварталы текущего года.

При этом особенностью расчета для физлица-предпринимателя на упрощенной системе является то, что не будут обращать внимание на фактически полученные доходы, ведь в совокупный доход за каждый месяц учтут только фиксированную сумму. Но для плательщиков единого налога первой группы этот объем дохода составит один размер минимальной зарплаты.

В ПФУ отмечают, что соответствующий подход применяют независимо от того, имел ли ФЛП реальный доход в указанный период или нет.

Такой подход прописан в правительственном постановлении от 22 июля 2020 года.

Как известно, физическое лицо-предприниматель (ФЛП) является гражданином, реализующим способность к труду путем самостоятельной, на свой риск, деятельности для получения заработка.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине жилищные субсидии на неотапливаемый сезон автоматически назначат большинству получателей. Однако некоторым категориям граждан необходимо будет подавать новое заявление в Пенсионный фонд с 1 сентября 2024 года.

Также мы писали, что государство может лишать украинцев жилищных субсидий, если не будут соблюдать общие правила. Есть несколько причин, по которым грозит прекращение оказания государственной помощи.