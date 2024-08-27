Жилищные субсидии — как оформить помощь физлицам-предпринимателям

ФЛП имеют право на субсидии — в ПФУ объяснили особенности назначения
В Украине физлица-предприниматели (ФЛП) имеют право на оформление жилищных субсидий и могут меньше платить за коммунальные услуги. Для этого существует особый порядок учета их доходов.
Об этом говорится на официальном сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Особенности назначения субсидий для ФЛП
Специалисты Пенсионного фонда объяснили порядок учета доходов физлиц-предпринимателей при назначении субсидий. В частности, для ФЛП первой группы упрощенной системы налогообложения. Речь идет о размере и периоде, за который будут учитывать его доходы, если обратится за помощью в сентябре.
Как объясняют в ПФУ, для расчета жилищной субсидии, как правило, учитывают доходы за два квартала, предшествующие месяцу перед датой обращения. То есть в случае обращения предпринимателя в сентябре специалисты учтут доходы за первый-второй кварталы текущего года.
При этом особенностью расчета для физлица-предпринимателя на упрощенной системе является то, что не будут обращать внимание на фактически полученные доходы, ведь в совокупный доход за каждый месяц учтут только фиксированную сумму. Но для плательщиков единого налога первой группы этот объем дохода составит один размер минимальной зарплаты.
В ПФУ отмечают, что соответствующий подход применяют независимо от того, имел ли ФЛП реальный доход в указанный период или нет.
Такой подход прописан в правительственном постановлении от 22 июля 2020 года.
Как известно, физическое лицо-предприниматель (ФЛП) является гражданином, реализующим способность к труду путем самостоятельной, на свой риск, деятельности для получения заработка.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине жилищные субсидии на неотапливаемый сезон автоматически назначат большинству получателей. Однако некоторым категориям граждан необходимо будет подавать новое заявление в Пенсионный фонд с 1 сентября 2024 года.
Также мы писали, что государство может лишать украинцев жилищных субсидий, если не будут соблюдать общие правила. Есть несколько причин, по которым грозит прекращение оказания государственной помощи.
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