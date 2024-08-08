Житлові субсидії — чи всі літні люди мають право на допомогу

Люди поважного віку роблять підрахунки. Фото: Freepik

Пенсійний фонд України (ПФУ) пояснив, хто з людей похилого віку має право на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, уточнив, чи надається допомога для 60-річних без пенсії.

Про це фахівці фонду розповіли у Telegram.

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Спеціалісти ПФУ уточнили, чи можуть подавати заявки люди похилого віку з 60 років без пенсії, адже часто у багатьох не вистачає страхового стажу, щоб вчасно вийти на заслужений відпочинок.

Згідно з нормами законодавства, житлові субсидії можуть бути призначені громадянам, які досягли 60 років і не мають необхідного стажу у 31 рік для призначення пенсії за віком. Однак є умови:

необхідно мати щонайменше 15 років страхового стажу;

отримувати державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім'ї упродовж щонайменше одного місяця за період, який враховують під час призначення субсидії.

Пенсійний фонд посилається на підпункт 3 пункту 14 урядової постанови від 21.10.1995 № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

Як отримати субсидії людям похилого віку

За даними ПФУ, допомога на оплату комунальних послуг призначається органами соціального захисту населення. Необхідно подати такі документи:

заяву на оформлення житлової субсидії;

декларацію про доходи.

Якщо разом із людиною у житловому приміщенні зареєстровано інших осіб, які фактично не проживають за адресою реєстрації, то потрібен інший пакет документів. Додатково треба подати документи, де підтверджується непроживання у житловому приміщенні інших громадян. Зокрема, це може бути довідка про сплату спожитих комунальних послуг за іншою адресою або довідка про навчання/працевлаштування особи в іншому населеному пункті.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році внутрішньо переміщеним особам (ВПО) стане доступна нова допомога від держави у вигляді субсидії на оренду житла. Відомо, які суми можуть компенсувати переселенцям.

Раніше ми писали, чи не позбавлять права на субсидії через отримання деякої допомоги, адже під час її обчислення враховують середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Йдеться про нарахування одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення.