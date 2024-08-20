Cубсидії на комунальні послуги — як не втратити державну допомогу

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держава може позбавляти українців житлових субсидій, якщо не будуть дотримуватися загальних правил. Є кілька причин, через які загрожує припинення надання державної допомоги.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

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Причини втрати та відмови у субсидії

Як зазначається, є кілька основних причин у відмові в надання субсидії. А саме:

в разі наявності помилок у заяві чи декларації. Якщо в документах є неточності, фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) мають повідомити про це і дати на виправлення помилок місяць. Після цього можуть призначити субсидію;

у разі надання неповного пакета документів — для виправлення цього також надають 30 днів;

є заборгованість за комунальні послуги — навіть невелика заборгованість у близько 700 грн за три місяці за комуналку може стати причиною відмови у субсидії.

Для того, щоб уникнути відмови у допомозі в оплаті послуг ЖКГ, потрібно:

правильно оформити заяву та декларацію про доходи;

зібрати вичерпний пакет необхідних документів;

своєчасно розрахуватися за комунальні послуги/укласти договір про реструктуризацію боргу.

Як оформити житлові субсидії

Громадяни можуть звернутися за субсидією у такі способи:

через Пенсійний фонд — особисто у сервісних центрах/поштою;

онлайн через портал е-послуг ПФУ/портал "Дія";

у центрах надання адмінпослуг;

через уповноважених осіб виконавчих органів місцевих рад.

Правила оформлення субсидії. Джерело: ПФУ

Держава надає тільки частину коштів для оплати комунальних послуг. Обов’язковий відсоток платежу для родини залежить від розміру середньомісячного загального доходу домогосподарства. Обчислюють у розрахунку на одну особу і далі визначають такий платіж індивідуально за єдиною формулою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення запровадити новий вид субсидій для українців у період воєнного стану. Ця допомога спрямована на підтримку аграріїв, які працюють на територіях, де можливі чи вже йдуть бойові дії.

Також ми писали, що влада ухвалила зміни до порядку подання інформації для призначення житлових субсидій і пільг. Нові правила спрямовані на полегшення обміну даними між керуючими багатоквартирними будинками, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та ПФУ.