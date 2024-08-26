Субсидії з 1 вересня — які зміни у наданні допомоги та хто має повторно подати документи

Рахунки за комуналку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В Україні житлові субсидії на неопалювальний сезон автоматично призначать більшості отримувачів. Однак деяким категоріям громадян необхідно буде подавати нову заяву до Пенсійного фонду з 1 вересня 2024 року.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Читайте також:

Особливості призначення житлових субсидій восени

У вересні українці отримуватимуть субсидії для покриття витрат на комунальні послуги в рамках неопалювального сезону. Проте з жовтня ситуація істотно зміниться, адже стартує опалювальний сезон, який характеризується підвищеним споживанням електроенергії та витрат.

Для переважної більшості громадян, які вже отримують субсидії, процес нарахування залишиться автоматичним. Тобто повторно подавати документи у Пенсійний фонд (ПФУ) не потрібно, якщо не було змін у майновому стані чи складі домогосподарства.

ПФУ, на основі наявної інформації, зробить перерахунок розміру житлової субсидії, яку отримає кожне домогосподарство. Це спростить процедуру для багатьох громадян, адже їм не потрібно буде подавати нові заяви чи проходити різні перевірки.

Водночас, є категорії громадян, яким потрібно буде подавати нові заяви, для яких не передбачене автоматичне призначення субсидії. Їм потрібно повторно звернутися у ПФУ із заявою та декларацією про доходи та витрати. Йдеться про такі категорії громадян:

орендарів житлових приміщень, які сплачують комунальні послуги;

внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які проживають у складі домогосподарств;

домогосподарства, де менша кількість фактично проживаючих осіб, аніж зареєстрованих;

тих, хто претендує на субсидію для купівлі скрапленого газу, твердого/рідкого пічного побутового палива.

Необхідно повторно звернутися у ПФУ тим, хто в опалювальний сезон мав субсидію у розмірі 0,00 грн, та тим, хто проживає на окупованих територіях/територіях активних бойових дій, та не звертався за перепризначенням допомоги з початку повномасштабної війни.

Як подати заяву на житлову субсидію

Подавати заяви на житлові субсидії можна буде кількома способами:

через пошту чи особисто в одному із сервісних центрів ПФУ;

дистанційно через портал е-послуг ПФУ чи мобільний застосунок Пенсійного фонду, обравши опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу";

через "Дію", ввівши у пошуку "Заява на субсидію";

через центри надання адмінпослуг та через посадовців у виконавчих органах місцевого самоврядування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава може позбавляти українців житлових субсидій, якщо не будуть дотримуватися загальних правил. Є кілька причин, через які загрожує припинення надання державної допомоги.

Також ми писали, уряд ухвалив рішення запровадити новий вид субсидій для українців у період воєнного стану. Ця допомога спрямована на підтримку аграріїв, які працюють на територіях, де можливі чи вже йдуть бойові дії.