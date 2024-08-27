Житлові субсидії — як оформити допомогу фізособам-підприємцям

Рахунки за комуналку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В Україні фізособи-підприємці (ФОП) мають право на оформлення житлових субсидій і можуть також менше платити за комунальні послуги. Для цього існує спеціальний порядок обліку їхніх доходів.

Про це йдеться на офіційному сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Особливості призначення субсидій для ФОП

Фахівці Пенсійного фонду пояснили порядок обліку доходів фізосіб-підприємців під час призначення субсидій. Зокрема, для ФОП першої групи спрощеної системи оподаткування. Йдеться про розмір та період, за який будуть враховувати його доходи, якщо звернеться за допомогою у вересні.

Як пояснюють у ПФУ, для розрахунку житлової субсидії, як правило, враховують доходи за два квартали, що передують місяцю перед датою звернення. Тобто у разі звернення підприємця у вересні, фахівці врахують доходи за перший-другий квартали поточного року.

При цьому особливістю розрахунку для фізособи-підприємця на спрощеній системі є те, що не звертатимуть увагу на фактично одержані доходи, адже до сукупного доходу за кожен місяць врахують тільки фіксовану суму. Так, для платників єдиного податку першої групи цей обсяг доходу буде становити один розмір мінімальної зарплати.

У ПФУ зазначають, що відповідний підхід застосовують незалежно від того, чи ФОП мав реальний дохід у вказаний період чи ні.

Такий підхід прописаний в урядовій постанові від 22 липня 2020 року.

Як відомо, фізична особа-підприємець (ФОП) є громадянином, котрий реалізує здатність до праці шляхом самостійної, на власний ризик, діяльності задля отримання заробітку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні житлові субсидії на неопалювальний сезон автоматично призначать більшості отримувачів. Однак деяким категоріям громадян необхідно буде подавати нову заяву до Пенсійного фонду з 1 вересня 2024 року.

Також ми писали, що держава може позбавляти українців житлових субсидій, якщо не будуть дотримуватися загальних правил. Є кілька причин, через які загрожує припинення надання державної допомоги.