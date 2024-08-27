Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow ФОПи мають право на субсидії — у ПФУ пояснили особливості призначення arrow

ФОПи мають право на субсидії — у ПФУ пояснили особливості призначення

27 серпня 2024 09:00
Ксенія Симонова - Редактор
Житлові субсидії — як оформити допомогу фізособам-підприємцям
Рахунки за комуналку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні фізособи-підприємці (ФОП) мають право на оформлення житлових субсидій і можуть також менше платити за комунальні послуги. Для цього існує спеціальний порядок обліку їхніх доходів.

Про це йдеться на офіційному сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Особливості призначення субсидій для ФОП

Фахівці Пенсійного фонду пояснили порядок обліку доходів фізосіб-підприємців під час призначення субсидій. Зокрема, для ФОП першої групи спрощеної системи оподаткування. Йдеться про розмір та період, за який будуть враховувати його доходи, якщо звернеться за допомогою у вересні.

Як пояснюють у ПФУ, для розрахунку житлової субсидії, як правило, враховують доходи за два квартали, що передують місяцю перед датою звернення. Тобто у разі звернення підприємця у вересні, фахівці врахують доходи за перший-другий квартали поточного року.

При цьому особливістю розрахунку для фізособи-підприємця на спрощеній системі є те, що не звертатимуть увагу на фактично одержані доходи, адже до сукупного доходу за кожен місяць врахують тільки фіксовану суму. Так, для платників єдиного податку першої групи цей обсяг доходу буде становити один розмір мінімальної зарплати.

У ПФУ зазначають, що відповідний підхід застосовують незалежно від того, чи ФОП мав реальний дохід у вказаний період чи ні.

Такий підхід прописаний в урядовій постанові від 22 липня 2020 року.

Як відомо, фізична особа-підприємець (ФОП) є громадянином, котрий реалізує здатність до праці шляхом самостійної, на власний ризик, діяльності задля отримання заробітку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні житлові субсидії на неопалювальний сезон автоматично призначать більшості отримувачів. Однак деяким категоріям громадян необхідно буде подавати нову заяву до Пенсійного фонду з 1 вересня 2024 року.

Також ми писали, що держава може позбавляти українців житлових субсидій, якщо не будуть дотримуватися загальних правил. Є кілька причин, через які загрожує припинення надання державної допомоги.

комунальні послуги субсидії ЖКГ фінансова допомога грошова допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:56 Масована атака на Україну — в Повітряних силах назвали кількість збитих цілей

09:53 Де "червоні лінії" Росії — екскомандир Азову відреагував на масований обстріл України

09:52 Ціна підскочила на 42% — в Україні дорожчає літня ягода

09:49 Бійці 92-ї ОШБр уразили дроном російський Град, який обстрілював Харківщину

09:46 Росіяни готові до обстрілів з Чорного моря — скільки  ракетоносіїв загрожує Одещині

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

09:35 Захисники відбили 60 штурмів на Покровському напрямку — ранкове зведення Генштабу

Text

09:35 Більшість "за" таке рішення — посадовець ВРУ сказав, чому військові хочуть заборони Telegram

09:32 Атаки могли б ослабити оборону Харкова — правоохоронці викрили російську коригувальницю

09:30 Мобілізація жінок-медиків — юрист пояснив, за яких умов можливе отримання відстрочки

Text

09:29 У КМВА відповіли, чи є загрози для Київської ГЕС після нічної атаки Росії

09:56 Масована атака на Україну — в Повітряних силах назвали кількість збитих цілей

09:53 Де "червоні лінії" Росії — екскомандир Азову відреагував на масований обстріл України

09:52 Ціна підскочила на 42% — в Україні дорожчає літня ягода

09:49 Бійці 92-ї ОШБр уразили дроном російський Град, який обстрілював Харківщину

09:46 Росіяни готові до обстрілів з Чорного моря — скільки  ракетоносіїв загрожує Одещині

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

09:35 Захисники відбили 60 штурмів на Покровському напрямку — ранкове зведення Генштабу

09:32 Атаки могли б ослабити оборону Харкова — правоохоронці викрили російську коригувальницю

09:30 Мобілізація жінок-медиків — юрист пояснив, за яких умов можливе отримання відстрочки

09:25 Не тільки графіки, а й планові — хто з одеситів сьогодні буде без світла

09:15 Росіяни застосували комбіновану атаку на столицю — в КМВА попередили про загрозу

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

Text

09:35 Більшість "за" таке рішення — посадовець ВРУ сказав, чому військові хочуть заборони Telegram

Text

09:29 У КМВА відповіли, чи є загрози для Київської ГЕС після нічної атаки Росії

Text

08:00 Наймасованіша атака Росії та що буде з податками в Україні — ефір Ранок.LIVE

26 серпня 2024
Text

22:37 Військовий аналітик зробив заяву щодо працівників ТЦК, які силоміць доправляють людей у військкомати

Text

21:57 Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів

Text

17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

Text

15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

Text

14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році