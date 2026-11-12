Денежная помощь от УВКБ ООН: где пенсионерам гарантируют 4 100 грн
Представители благотворительного фонда "Право на защиту" открыли регистрацию еще в одном городе для оформления ежемесячной финансовой помощи от Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR Ukraine) в размере 3 600 или 4 100 грн в течение трех месяцев. Заявки принимают от уязвимых категорий населения, в частности людей с инвалидностью, пожилых граждан и многодетных семей.
Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.
Кто и где еще сможет получить помощь от UNHCR Ukraine
Как отмечают в организации, 12 ноября возможность оформить выплаты появилась у жителей Киева.
Рассчитывать на финансовую помощь могут следующие группы населения:
- Граждане, переместившиеся в течение 45 дней в связи с войной из населенных пунктов, расположенных в пределах 50 км от линии боевых действий/границы с Россией или оккупированных территорий;
- Внутренние переселенцы, находящиеся в длительном перемещении (до полугода) и относящиеся к категории повышенной уязвимости;
- Люди, пострадавшие от обстрелов и включенные в списки, составленные органами местного самоуправления;
- Граждане, вернувшиеся домой после выезда за пределы страны после 24.02.2022 года, если они вернулись не ранее чем три месяца назад и не позднее одного года назад;
- Переселенцы, выехавшие из-за атак/принудительной эвакуации от 46 дней до полугода назад, а также те, кто вернулся домой из других областей.
Последние категории получат выплаты, если пройдут дополнительный опрос для оценки приоритетности. Речь идет о соблюдении нескольких условий, в частности, касающихся наличия уязвимости:
- Семьи, главами которых являются пожилые люди (старше 60 лет);
- Домохозяйства, состоящие из одиноких совершеннолетних лиц, имеющих несовершеннолетних детей;
- Многодетные семьи, в которых есть трое и более детей;
- Домохозяйства, в которых есть дети до двух лет;
- Семьи, в которых есть беременные женщины;
- Домохозяйства с людьми с инвалидностью/тяжелыми заболеваниями.
Также важно, чтобы сумма дохода на одного человека не превышала 8 300 грн в месяц.
Размер помощи и порядок регистрации в программе
В рамках программы семьи получат денежное пособие в размере 3 600 или 4 100 грн (ежемесячно в зависимости от обстоятельств в течение трех месяцев).
12 ноября записаться на консультацию в пункт сбора данных в г. Киев относительно возможности оформления выплат можно будет через онлайн-форму, которая откроется в 12:00.
В случае успешного заполнения формы необходимо дождаться звонка от сотрудника БФ "Право на защиту" для прохождения предварительной проверки на соответствие критериям программы и назначения даты, времени и адреса личного приема.
"Просим не заполнять данные несколько раз. Повторные заявки не рассматриваются и лишь замедляют процесс обработки анкет", — добавили организаторы.
Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в ноябре в четырех областях действует программа помощи многодетным семьям, а также домохозяйствам с лицами с инвалидностью. Ее реализует организация Caritas Spes Lviv Archdiocese. Предусматривается предоставление грантов на расширение экономических возможностей. Выплаты будут доступны для многодетных семей и домохозяйств с лицами с инвалидностью.
Еще Новини.LIVE писали о том, что в ноябре семьи получат выплаты от Каритас в размере 15 000 грн. Они предусмотрены для внутренних переселенцев в Днепропетровской области. Финансовая помощь будет предоставлена на зиму для утепления сельскохозяйственных построек перед зимовкой.