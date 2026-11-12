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Главная Финансы Денежная помощь от УВКБ ООН: где пенсионерам гарантируют 4 100 грн

Денежная помощь от УВКБ ООН: где пенсионерам гарантируют 4 100 грн

Ua ru
12 ноября 2026 08:00
Выплаты от УВКБ ООН: где пенсионерам и людям с инвалидностью предоставят 4 100 грн Новини.LIVE
Гривневые купюры в руках женщины. Фото: Новини.LIVE

Представители благотворительного фонда "Право на защиту" открыли регистрацию еще в одном городе для оформления ежемесячной финансовой помощи от Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR Ukraine) в размере 3 600 или 4 100 грн в течение трех месяцев. Заявки принимают от уязвимых категорий населения, в частности людей с инвалидностью, пожилых граждан и многодетных семей.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

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Кто и где еще сможет получить помощь от UNHCR Ukraine

Как отмечают в организации, 12 ноября возможность оформить выплаты появилась у жителей Киева.

Рассчитывать на финансовую помощь могут следующие группы населения:

  1. Граждане, переместившиеся в течение 45 дней в связи с войной из населенных пунктов, расположенных в пределах 50 км от линии боевых действий/границы с Россией или оккупированных территорий;
  2. Внутренние переселенцы, находящиеся в длительном перемещении (до полугода) и относящиеся к категории повышенной уязвимости;
  3. Люди, пострадавшие от обстрелов и включенные в списки, составленные органами местного самоуправления;
  4. Граждане, вернувшиеся домой после выезда за пределы страны после 24.02.2022 года, если они вернулись не ранее чем три месяца назад и не позднее одного года назад;
  5. Переселенцы, выехавшие из-за атак/принудительной эвакуации от 46 дней до полугода назад, а также те, кто вернулся домой из других областей.

Последние категории получат выплаты, если пройдут дополнительный опрос для оценки приоритетности. Речь идет о соблюдении нескольких условий, в частности, касающихся наличия уязвимости:

Читайте также:
  • Семьи, главами которых являются пожилые люди (старше 60 лет);
  • Домохозяйства, состоящие из одиноких совершеннолетних лиц, имеющих несовершеннолетних детей;
  • Многодетные семьи, в которых есть трое и более детей;
  • Домохозяйства, в которых есть дети до двух лет;
  • Семьи, в которых есть беременные женщины;
  • Домохозяйства с людьми с инвалидностью/тяжелыми заболеваниями.

Также важно, чтобы сумма дохода на одного человека не превышала 8 300 грн в месяц.

Размер помощи и порядок регистрации в программе

В рамках программы семьи получат денежное пособие в размере 3 600 или 4 100 грн (ежемесячно в зависимости от обстоятельств в течение трех месяцев).

12 ноября записаться на консультацию в пункт сбора данных в г. Киев относительно возможности оформления выплат можно будет через онлайн-форму, которая откроется в 12:00.

В случае успешного заполнения формы необходимо дождаться звонка от сотрудника БФ "Право на защиту" для прохождения предварительной проверки на соответствие критериям программы и назначения даты, времени и адреса личного приема.

"Просим не заполнять данные несколько раз. Повторные заявки не рассматриваются и лишь замедляют процесс обработки анкет", — добавили организаторы.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в ноябре в четырех областях действует программа помощи многодетным семьям, а также домохозяйствам с лицами с инвалидностью. Ее реализует организация Caritas Spes Lviv Archdiocese. Предусматривается предоставление грантов на расширение экономических возможностей. Выплаты будут доступны для многодетных семей и домохозяйств с лицами с инвалидностью.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в ноябре семьи получат выплаты от Каритас в размере 15 000 грн. Они предусмотрены для внутренних переселенцев в Днепропетровской области. Финансовая помощь будет предоставлена на зиму для утепления сельскохозяйственных построек перед зимовкой.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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