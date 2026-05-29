Касові апарати для ФОПів: кому у 2026 році дозволили не ставити РРО

Для підприємців, які працюють у місті, касовий апарат залишається обов’язковим. Однак у селах частина торговельних точок може працювати за спрощеними умовами. Відомо, кому зроблять послаблення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Постанову Кабінету Міністрів №1336.

Коли касовий апарат є обов'язковим

Згідно із законодавством, РРО повинні застосовувати всі підприємці, які проводять розрахунки:

у готівковій формі;

у безготівковій формі;

під час продажу товарів;

під час надання послуг.

Тобто у більшості випадків ФОП зобов’язані використовувати касову техніку.

Хто може працювати без РРО та ПРРО

Для частини підприємців у невеликих населених пунктах діють винятки. Передусім вони стосуються ФОПів на єдиному податку, які продають товари вроздріб і ці товари не є підакцизними. Замість касової техніки вони можуть користуватися:

розрахунковими книжками;

книгами обліку розрахункових операцій.

Правила для ФОП, які мають точки і в місті, і в селі

Для кожної точки діють свої вимоги. Наприклад, у місті касовий апарат треба використовувати обов’язково, а в селі можна й без нього, якщо дотримуватися всіх умов закону.

При цьому підприємець повинен стежити, щоб не було перевищено граничний річний обсяг розрахункових операцій, визначений законодавством.

