Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси ФОПам дозволили працювати без касових апаратів: кому зроблять виняток

ФОПам дозволили працювати без касових апаратів: кому зроблять виняток

Ua ru
Дата публікації: 29 травня 2026 20:32
Касові апарати для ФОПів: кому у 2026 році дозволили не ставити РРО
Жінка в магазині, касовий апарат, термінал для оплати. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Для підприємців, які працюють у місті, касовий апарат залишається обов’язковим. Однак у селах частина торговельних точок може працювати за спрощеними умовами. Відомо, кому зроблять послаблення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Постанову Кабінету Міністрів №1336

Коли касовий апарат є обов'язковим

Згідно із законодавством, РРО повинні застосовувати всі підприємці, які проводять розрахунки:

  • у готівковій формі;
  • у безготівковій формі;
  • під час продажу товарів;
  • під час надання послуг.

Тобто у більшості випадків ФОП зобов’язані використовувати касову техніку.

Хто може працювати без РРО та ПРРО 

Для частини підприємців у невеликих населених пунктах діють винятки. Передусім вони стосуються ФОПів на єдиному податку, які продають товари вроздріб і ці товари не є підакцизними. Замість касової техніки вони можуть користуватися:

Читайте також:
  • розрахунковими книжками;
  • книгами обліку розрахункових операцій.

Правила для ФОП, які мають точки і в місті, і в селі 

Для кожної точки діють свої вимоги. Наприклад, у місті касовий апарат треба використовувати обов’язково, а в селі можна й без нього, якщо дотримуватися всіх умов закону.

При цьому підприємець повинен стежити, щоб не було перевищено граничний річний обсяг розрахункових операцій, визначений законодавством. 

Як повідомляли Новини.LIVE, мешканцям 4 регіонів виплатять 3 100 доларів. Ініціатива спрямована на підтримку фізособ-підприємців та людей, що провадять незалежну комерційну діяльність. Пріоритетне право на допомогу мають вразливі категорії населення, переселенці та ветерани. 

Також Новини.LIVE розповідали, що Ощадбанк не продовжив термін дії карток двом категоріям українців. Картки закриють тим, у кого протягом року не здійснювався рух коштів та залишок на рахунку дорівнює нулю.

ФОП податки Податкова служба працівники торгівлі
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації