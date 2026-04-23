НДС для ФЛП негативно повлияет на экономику страны: Южанина объяснила почему

Появление НДС для ФЛП грозит серьезными экономическими последствиями. Так, ФОПы 2 группы и бизнес, который сотрудничает с ними ожидают, что в случае изменений они закроют около 500 000 рабочих мест. Серьезные потери грозят и местным бюджетам.

Об этом сказала в эфире программы День.LIVE народный депутат от "Европейской Солидарности" Нина Южанина.

Что не так с инициативой ввести НДС для ФЛП

Нина Южанина подчеркнула, что в 2025 году ФЛП уплатили за себя и за занятых лиц почти 60 млрд гривен единого налога. Почти половину из этой суммы получили местные бюджеты.

"Кто компенсирует единый налог? Здесь очень много вопросов и дополнительных расходов, которые ложатся на местные бюджеты без компенсации из государственного бюджета", — отметила Южанина.

Народный депутат добавила, что в случае изменений общины могут потерять от 25 до 30 млрд гривен доходов, и даже если в центральный бюджет поступят около 40 млрд гривен от НДС, то местные бюджеты все равно не смогут профинансировать базовые потребности.

Читайте также:

Напомним, украинское правительство, как подчеркнула премьер-министр Юлия Свириденко, после длительных консультаций с европейскими партнерами решило отсрочить введение налогов для ФЛП.

"МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса о введении налогообложения НДС для ФЛП: как для общества, так и для парламента", — сказала Свириденко.

Глава правительства также добавила, что взамен Кабмин и международные партнеры будут работать над другими мерами, которые помогут обеспечить поступления в бюджет в следующем году.

Как сообщали Новини.LIVE, что Датский совет по вопросам беженцев реализует программу для микро-, малого и среднего бизнеса в ряде общин Харьковской области. Те, кто ведет предпринимательскую деятельность, смогут получить 43 000 гривен.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что агентство ООН открыло новую программу по финподдержке украинцев во время войны. Так, получить помощь до 12 000 гривен смогут люди, которые вынужденно оставили свои дома. На выплаты могут рассчитывать, в частности, ВПЛ, беженцы и пострадавшие от обстрелов семьи.