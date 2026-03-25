Финпомощь в 3 600 грн: где Агентство ООН поддержит пенсионеров

25 марта в одном из прифронтовых городов украинцы получат возможность оформить денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев в Украине. Организация предоставит выплаты в размере 3 600 грн для уязвимых групп населения: пожилым людям и лицам с инвалидностью.

Читайте также:

Кто может оформить финподдержку от Агентства ООН

Финансовую помощь смогут получить жители города Кролевец Сумской области. Выплаты предусмотрены для лиц со статусом переселенца с перемещением не более чем полгода и граждан, которые приехали из-за границы.

Средства предоставят уязвимым категориям, в частности людям старшего возраста, лицам с инвалидностью и тем, кто имеет серьезные болезни. А также:

семьям, где есть только отец или мать с детьми в возрасте до 18 лет, или лицами, которым более 55 лет;

пожилым людям (от 55 лет), или тем пенсионерам, кто воспитывает несовершеннолетних детей.

Нужно придерживаться социально-экономического показателя: доход в месяц не выше 6 300 грн на одного человека в домохозяйстве.

Выплаты не получат те, кто ранее имел помощь от других благотворительных организаций, за последние три месяца.

Сумма выплат и как получить на Сумщине

Агентство ООН гарантирует предоставление 3 600 грн для каждого члена в семье продолжительностью три месяца (по 10 800 грн на одного человека). Сумму денежной помощи перечислят на банковские счета.

Зарегистрироваться на выплаты 25 марта жители г. Кролевец могут по телефону: 063 182 68 38. Для подтверждения регистрации необходимо будет прибыть в пункт сбора данных.

"Среда 25 марта 2026 года: г. Кролевец (Кролевецкая ТГ). По предварительной записи. Адрес приема: пл. Мира, 2 (дом культуры)", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до конца марта украинцы имеют возможность получить выплаты от Франции. Одна из организаций гарантирует предоставление 10 800 грн на Черниговщине.

Еще мы писали, что весной БО "Каритас-Спес Украина" предоставит гранты от 1 250 долларов. Средства рассчитаны на поддержку сельского хозяйства граждан во время войны.

Частые вопросы

Какие документы нужны для получения помощи от Агентства ООН

От граждан, которые соответствуют критериям на предоставление финпомощи от Агентства ООН, требуют собрать такой пакет документов для регистрации: паспорт, идентификационный код, справку ВПЛ (если есть), iBAN счета в банке, свидетельство о рождении детей, врачебное заключение в случае инвалидности или тяжелой болезни.

В каких регионах работает Агентство ООН в 2026 году

В связи с ограниченным финансированием на выплаты смогут рассчитывать только внутренне перемещенные лица и беженцы, если имеют уязвимости. Перечень областей, где доступна программа, в последние годы существенно сократился.

Иногда отрывается регистрация в следующих регионах: Днепропетровский, Донецкий, Запорожский, Киевский, Кировоградский, Николаевский, Одесский, Полтавский, Сумской, Харьковский, Херсонский, Черниговский.