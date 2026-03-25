Фіндопомога у 3 600 грн: де Aгенція ООН підтримає пенсіонерів

Люди похилого віку. Фото: Новини.LIVE

25 березня в одному з прифронтових міст українці отримають можливість оформити грошову допомогу від Aгенції ООН у справах біженців в Україні. Організація надасть виплати у розмірі 3 600 грн для вразливих груп населення: людям похилого віку та особам з інвалідністю.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації.

Хто може оформити фінпідтримку від Aгенції ООН

Фінансову допомогу зможуть отримати жителі міста Кролевець Сумської області. Виплати передбачені для осіб зі статусом переселенця з переміщенням не більш ніж пів року та громадян, які приїхали з-за кордону.

Кошти нададуть вразливим категоріям, зокрема людям старшого віку, особам з інвалідністю та тим, хто має серйозні хвороби. А також:

родинам, де є лише батько чи матір з дітьми віком до 18 років, або особами, яким понад 55 років;

людям похилого віку (від 55 років), або тим пенсіонерам, хто виховує неповнолітніх дітей.

Потрібно дотримуватися соціально-економічного показника: дохід за місяць не вище 6 300 грн на одну особу в домогосподарстві.

Виплати не отримають ті, хто раніше мав допомогу від інших благодійних організацій, за останні три місяці.

Сума виплат та як отримати на Сумщині

Агенція ООН гарантує надання 3 600 грн для кожного члена у родині тривалістю три місяці (по 10 800 грн на одну особу). Суму грошової допомоги перерахують на банківські рахунки.

Зареєструватися на виплати 25 березня жителі м. Кролевець можуть за номером телефону: 063 182 68 38. Для підтвердження реєстрації необхідно буде прибути у пункт збору даних.

"Середа 25 березня 2026 року: м. Кролевець (Кролевецька ТГ). За попереднім записом. Адреса прийому: пл. Миру, 2 (будинок культури)", — йдеться у повідомленні.

Часті питання

Які документи треба для отримання допомоги від Aгенції ООН

Від громадян, які відповідають критеріям на надання фіндопомоги від Aгенції ООН, вимагають зібрати такий пакет документів для реєстрації: паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО (якщо є), iBAN рахунку в банку, свідоцтво про народження дітей, лікарський висновок у випадку інвалідності чи тяжкої хвороби.

У яких регіонах працює Aгенція ООН у 2026 році

У зв'язку з обмеженим фінансуванням на виплати зможуть розраховувати лише внутрішньо переміщені особи та біженці, якщо мають вразливості. Перелік областей, де доступна програма, останніми роками суттєво скоротився.

Іноді відривається реєстрація у наступних регіонах: Дніпропетровський, Донецький, Запорізький, Київський, Кіровоградський, Миколаївський, Одеський, Полтавський, Сумський, Харківський, Херсонський, Чернігівський.