Выплаты от 44 000 грн: украинцам предоставят помощь в 12 регионах

Финпомощь в 12 регионах: кому гарантируют выплаты от 44 000 грн
До 15 октября 2026 года больше граждан смогут получить финансовую поддержку в размере от 44 000 грн на открытие, возобновление или развитие собственного дела в рамках программы международной гуманитарной организации Mercy Corps, Swisscontact и фонда "Право на защиту". География действия инициативы расширилась, и в настоящее время регистрация доступна в 12 украинских регионах.
О том, кто может оформить соответствующие выплаты, рассказывают Новини.LIVE.
Кто получит помощь по программе BLOOM осенью
Речь идет о международной инициативе "Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков" (BLOOM). Она предусматривает грантовую поддержку для восстановления и развития бизнеса в Украине во время войны.
Осенью действие программы охватило еще три региона Украины.
"Программа BLOOM расширяет географию поддержки микробизнеса! Отныне подать заявку на индивидуальную денежную помощь можно также в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях", — говорится в сообщении.
Программа призвана укрепить устойчивость уязвимых домохозяйств и общин, пострадавших от войны, путем защиты и восстановления средств к существованию и источников дохода.
К участию приглашаются наиболее уязвимые категории граждан:
- предприниматели;
- ветераны;
- внутренне перемещенные лица.
Также подавать заявки могут представители пострадавших громад, желающие восстановить источники дохода, приобрести новые навыки и развивать свою деятельность.
Регистрация доступна жителям в следующих областях:
- Черниговской;
- Днепропетровской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Сумской;
- Запорожской;
- в г. Киев и области (для представителей ЛГБТИК+ сообществ);
- Полтавской;
- Черкасской;
- Кировоградской.
Помимо денежного вознаграждения, участникам предложат:
- пройти профессиональное обучение и переквалификацию;
- консультации по вопросам карьерного роста;
- помощь в трудоустройстве;
- бизнес-менторство;
- юридические консультации;
- психосоциальную поддержку.
Размеры денежной помощи и порядок подачи заявки
Участники инициативы "Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков" получат финансовые гранты от 1 000 до 5 000 долларов (эквивалент: от 44 400 грн до 222 000 грн) для открытия, возобновления или развития собственного дела.
Для предварительной регистрации необходимо заполнить специальную анкету на сайте.
В то же время организаторы обращают внимание на то, что сам факт подачи заявки не гарантирует получения грантовой поддержки, ведь все заявки будут рассматриваться в порядке очереди и в соответствии с критериями программы.
Программа BLOOM реализуется консорциумом, в который входят Mercy Corps, Swisscontact и "Право на защиту" (R2P), при финансовой поддержке правительства Великобритании.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Николаевской области граждане, занимающиеся сельским хозяйством, смогут получить гранты от Всемирной продовольственной программы ООН. В рамках проекта предусмотрены различные виды денежной помощи в размере 1 500, 3 000 и 5 000 долларов.
Также Новини.LIVE писали, что жители Корюковской громады Черниговской области могут обратиться за финансовой помощью в UHF. Международные благотворительные организации предоставляют выплаты на ремонт частных домов, купленных или арендованных. Они доступны только переселенцам.