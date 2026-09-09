Выплаты от 44 000 грн: украинцам предоставят помощь в 12 регионах

Человек с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE.

До 15 октября 2026 года больше граждан смогут получить финансовую поддержку в размере от 44 000 грн на открытие, возобновление или развитие собственного дела в рамках программы международной гуманитарной организации Mercy Corps, Swisscontact и фонда "Право на защиту". География действия инициативы расширилась, и в настоящее время регистрация доступна в 12 украинских регионах.



О том, кто может оформить соответствующие выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Кто получит помощь по программе BLOOM осенью

Речь идет о международной инициативе "Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков" (BLOOM). Она предусматривает грантовую поддержку для восстановления и развития бизнеса в Украине во время войны.

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Осенью действие программы охватило еще три региона Украины.

"Программа BLOOM расширяет географию поддержки микробизнеса! Отныне подать заявку на индивидуальную денежную помощь можно также в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях", — говорится в сообщении.

Программа призвана укрепить устойчивость уязвимых домохозяйств и общин, пострадавших от войны, путем защиты и восстановления средств к существованию и источников дохода.

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К участию приглашаются наиболее уязвимые категории граждан:

предприниматели;

ветераны;

внутренне перемещенные лица.

Также подавать заявки могут представители пострадавших громад, желающие восстановить источники дохода, приобрести новые навыки и развивать свою деятельность.

Регистрация доступна жителям в следующих областях:

Черниговской;

Днепропетровской;

Харьковской;

Херсонской;

Николаевской;

Одесской;

Сумской;

Запорожской;

в г. Киев и области (для представителей ЛГБТИК+ сообществ);

Полтавской;

Черкасской;

Кировоградской.

Помимо денежного вознаграждения, участникам предложат:

пройти профессиональное обучение и переквалификацию;

консультации по вопросам карьерного роста;

помощь в трудоустройстве;

бизнес-менторство;

юридические консультации;

психосоциальную поддержку.

Размеры денежной помощи и порядок подачи заявки

Участники инициативы "Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков" получат финансовые гранты от 1 000 до 5 000 долларов (эквивалент: от 44 400 грн до 222 000 грн) для открытия, возобновления или развития собственного дела.

Для предварительной регистрации необходимо заполнить специальную анкету на сайте.

В то же время организаторы обращают внимание на то, что сам факт подачи заявки не гарантирует получения грантовой поддержки, ведь все заявки будут рассматриваться в порядке очереди и в соответствии с критериями программы.

Программа BLOOM реализуется консорциумом, в который входят Mercy Corps, Swisscontact и "Право на защиту" (R2P), при финансовой поддержке правительства Великобритании.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Николаевской области граждане, занимающиеся сельским хозяйством, смогут получить гранты от Всемирной продовольственной программы ООН. В рамках проекта предусмотрены различные виды денежной помощи в размере 1 500, 3 000 и 5 000 долларов.

Также Новини.LIVE писали, что жители Корюковской громады Черниговской области могут обратиться за финансовой помощью в UHF. Международные благотворительные организации предоставляют выплаты на ремонт частных домов, купленных или арендованных. Они доступны только переселенцам.