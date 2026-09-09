Виплати від 44 000 грн: українцям нададуть допомогу у 12 регіонах

Людина з грошима в руках. Фото: Новини.LIVE.

До 15 жовтня 2026 року більше громадян зможуть отримати фінансову підтримку від 44 000 грн на започаткування, відновлення або розвиток власної справи за програмою міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps, Swisscontact та фонду "Право на захист". Географія дії ініціативи розширилась, і нині реєстрація доступна у 12 українських регіонах.



Про те, хто може оформити відповідні виплати, розповідають Новини.LIVE.

Хто отримає допомогу за програмою BLOOM восени

Йдеться про міжнародну ініціативу "Створення засобів для існування та можливостей для оптимізованих ринків" (BLOOM). Вона передбачає грантову підтримку для відновлення та розвитку бізнесу в Україні під час війни.

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Восени дія програми охопила ще три регіони України.

"Програма BLOOM розширює географію підтримки мікробізнесу! Відтепер подати заявку на індивідуальну грошову допомогу можна також у Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях", — йдеться у повідомленні.

Програма покликана зміцнити стійкість вразливих домогосподарств та громад, які постраждали через війну, шляхом захисту та відновлення засобів до існування та джерел доходу.

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Запрошують до участі найбільш вразливі категорії громадян:

підприємців;

ветеранів;

внутрішньо переміщених осіб.

Також подавати заявки можуть представники постраждалих громад, які бажають відновити джерела доходу, отримати нові навички та розвивати діяльність.

Реєстрація доступна людям, які проживають у таких областях:

Чернігівській;

Дніпропетровській;

Харківській;

Херсонській;

Миколаївській;

Одеській;

Сумській;

Запорізькій;

у м. Київ та області (для представників ЛГБТІК+ спільнот);

Полтавській;

Черкаській;

Кіровоградській.

Окрім грошей, учасникам запропонують:

отримати професійне навчання та перекваліфікацію;

кар’єрні консультації;

допомогу з працевлаштуванням;

бізнес-менторство;

юридичні консультації;

психосоціальну підтримку.

Розміри грошової допомоги та як подати заявку

Учасники ініціативи "Створення засобів для існування та можливостей для оптимізованих ринків" отримають фінансові гранти від 1 000 до 5 000 доларів (еквівалент: від 44 400 грн до 222 000 грн) для започаткування, відновлення або розвитку власної справи.

Для попередньої реєстрації необхідно заповнити спеціальну анкету на сайті.

Водночас, організатори звертають увагу, що сам факт подання заявки не гарантує отримання грантової підтримки, адже усі запити розглянуть у порядку черги та відповідно до критеріїв програми.

Програму BLOOM реалізують консорціумом, до якого входять Mercy Corps, Swisscontact та Право на захист (R2P), за фінпідтримки уряду Британії.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Миколаївській області громадяни, які займаються сільським господарством, зможуть отримати гранти від Всесвітньої продовольчої програми ООН. У рамках проєкту передбачені різні види грошової допомоги у розмірі 1 500, 3 000 та 5 000 доларів.

Також Новини.LIVE писали, що жителі Корюківської громади у Чернігівській області можуть звернутися за фіндопомогою до UHF. Міжнародні благодійники надають виплати на здійснення ремонтів приватних будинків, придбаних чи орендованих. Вони доступні лише переселенцям.