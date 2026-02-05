Выплата 10,8 тыс. грн в феврале — кто попал в список УВКБ ООН

Денежные купюры в руках.Фото: Новини.LIVE

5 февраля 2026 года жители одного из прифронтовых городов смогут подать заявки на денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В частности, регистрация открыта для пенсионеров и людей с инвалидностью.

Об этом сообщили в пресс-центре УВКБ ООН в Telegram.

Кто может получить средства от УВКБ ООН в феврале

Как рассказали в организации, 5 февраля поддержка населения УВКБ ООН станет доступной для жителей города Конотоп Сумской области, граничащего со страной-агрессором. Выплаты смогут получить наиболее уязвимые категории людей.

УВКБ ООН использует критерии уязвимости для выявления и предоставления финансовой поддержки лиц, которые больше всего нуждаются в помощи, предоставляя возможность удовлетворить базовые потребности, такие как жилье, продукты, лекарства, одежда и отопление.

Это делают для того, чтобы финансовые ресурсы поступили тем, кто в этом больше всего нуждается и тем, кто имеет приоритет в оказании помощи, как пример, гражданам, которым нужна срочная поддержка после ракетных ударов или эвакуации, лицам, которые вернулись, и социально-экономически уязвимым лицам.

Средства получат две категории граждан:

Внутренние переселенцы — при наличии соответствующего статуса и документа с подтверждением перемещения (не более полугода). Главным условием является отсутствие помощи от других благотворителей за предыдущие три месяца. Беженцы, которые решили вернуться после выезда из-за боевых действий домой — при наличии документа с удостоверением факта выезда. Претендентам не окажут помощь, если имели подобные выплаты от организаций за три последних месяца.

Необходимо иметь одну из уязвимостей:

неполная семья, где есть малолетние дети или граждане от 55 лет;

домохозяйства с главами, которым более 55 лет;

семьи, где проживают одинокие граждане (от 55 лет), которые воспитывают несовершеннолетних детей;

семьи с лицами с инвалидностью или хроническими болезнями.

По правилам, размер дохода на одного человека в домохозяйстве должен быть в рамках 6,3 тыс. грн.

Размер помощи и как получить на Сумщине

Гражданам выплатят по 3,6 тыс. грн на человека/в месяц. Помощь будет предоставляться три месяца, то есть один человек получит 10,8 тыс. грн за это время. Всю сумму трехмесячной помощи пришлют банковским переводом или переводом Western Union на счет главы семьи.

5 февраля в г. Конотоп регистрация состоится по номеру телефона: 063 182 68 38.

"Лица, которые получали денежную помощь от других международных организаций как ВПО (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись к своему постоянному месту жительства в пределах Украины или из-за рубежа, могут подать заявку, если имеют уязвимость", — добавили организаторы.

Ранее мы сообщали, что в Сумской области действует программа поддержки аграрного сектора. В ее рамках можно получить до 4 тыс. долларов помощи.

Еще рассказывали, что в одной из прифронтовых областей можно получить гранты на обучение. Выплата будет достигать 2 тыс. долларов.