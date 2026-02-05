Виплата 10,8 тис. грн у лютому — хто потрапив до списку УВКБ ООН

Грошові купюри в руках.Фото: Новини.LIVE

5 лютого 2026 року жителі одного з прифронтових міст зможуть подати заявки на грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Зокрема, реєстрація відкрита для пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Про це повідомили у пресцентрі УВКБ ООН у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Хто може отримати кошти від УВКБ ООН у лютому

Як розповіли в організації, 5 лютого підтримка населення УВКБ ООН стане доступною для жителів міста Конотоп Сумської області, що межує з країною-агресоркою. Виплати зможуть отримати найбільш вразливі категорії людей.

УВКБ ООН використовує критерії вразливості для виявлення та надання фінансової підтримки осіб, які найбільше потребують допомоги, надаючи можливість задовольнити базові потреби, такі як житло, продукти, ліки, одяг та опалення.

Це роблять для того, щоб фінансові ресурси надійшли тим, хто цього найбільше потребує та тим, хто має пріоритет у наданні допомоги, як приклад, громадянам, яким потрібна термінова підтримка після ракетних ударів або евакуації, особа, що повернулися, та соціально-економічно вразливим особам.

Кошти отримають дві категорії громадян:

Внутрішні переселенці — за наявності відповідного статусу та документа з підтвердженням переміщення (не більш ніж пів року). Головною умовою є відсутність допомоги від інших благодійників за попередні три місяці. Біженці, які вирішили повернутися після виїзду через бойові дії додому — за наявності документа із засвідченням факту виїзду. Претендентам не нададуть допомогу, якщо мали подібні виплати від організацій за три останні місяці.

Необхідно мати одну з вразливостей:

неповна родина, де є малолітні діти чи громадяни від 55 років;

домогосподарства з очільниками, яким понад 55 років;

родини, де проживають самотні громадяни (від 55 років), які виховують неповнолітніх дітей;

сім'ї з особами з інвалідністю чи хронічними хворобами.

За правилами, розмір доходу на одну особу в домогосподарстві має бути в рамках 6,3 тис. грн.

Розмір допомоги та як отримати на Сумщині

Громадянам виплатять по 3,6 тис. грн на особу/на місяць. Допомога надаватиметься три місяці, тобто одна людина отримає 10,8 тис. грн за цей час. Усю суму тримісячної допомоги надішлють банківським переказом або переказом Western Union на рахунок голови родини.

5 лютого у м. Конотоп реєстрація відбудеться за номером телефону: 063 182 68 38.

"Особи, які отримували грошову допомогу від інших міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо мають вразливість", — додали організатори.

Раніше ми повідомляли, що у Сумській області діє програма підтримки аграрного сектору. В її рамках можна отримати до 4 тис. доларів допомоги.

Ще розповідали, що в одній з прифронтових областей можна отримати гранти на навчання. Виплата сягатиме 2 тис. доларів.