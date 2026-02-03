Выплаты для переселенцев — где открыли регистрацию на денежную помощь

Пенсионеры-ВПЛ и не только — кто получит помощь в феврале
В феврале 2026 года благотворительный фонд "Посмішка ЮА" открыл регистрацию на предоставление денежной и социальной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности, право на поддержку имеют граждане с инвалидностью, пенсионеры и лица с серьезными заболеваниями.
Об этом информирует издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.
Подробнее о программе помощи для ВПЛ
Как отмечают в благотворительном фонде, речь идет о регистрации на получение комплексных услуг по защите и социальному сопровождению внутренних переселенцев в рамках проекта "Достоинство и забота: Комплексные услуги по защите для уязвимых эвакуированных лиц". Услуги предусмотрены для взрослых ВПЛ (от 18 лет) в Пологовском районе Запорожской области.
Проект призван оказать поддержку гражданам, которые попали в наиболее уязвимую ситуацию, в частности с ограниченной мобильностью. А именно:
- лицам с инвалидностью;
- людям старшего возраста;
- лицам с хроническими заболеваниями;
- которые не имеют доступа к базовым услугам, медицинской, социальной или правовой поддержки;
- проживают в местах временного размещения/есть потребность в индивидуальном сопровождении;
- эвакуировались/переместились в новую громаду в 2025-2026 годах и находятся на этапе адаптации.
"Услуги кейс-менеджмента в рамках проекта особенно релевантны для лиц, которые недавно прибыли на новое место жительства и нуждаются в координации доступа к услугам и поддержке с учетом индивидуальных потребностей", — говорится в сообщении.
Какая предусмотрена помощь и контакты
В рамках проекта "Достоинство и забота: Комплексные услуги по защите для уязвимых эвакуированных лиц" гражданам предоставят денежную помощь для покрытия критических потребностей (по результатам оценки). А также:
- предусмотрено индивидуальное социальное сопровождение;
- предоставление оценки потребностей и рисков защиты;
- право на психосоциальную поддержку;
- юридическую помощь (документы, соцвыплаты, жилищные вопросы);
- информподдержку по услугам в громаде и перенаправление к сервисам в соответствии с потребностями.
Уточнить детали можно по номерам телефонов в будни: с 9:00 до 17:00:
- 075 1741380.
- 0751410266.
Проект реализуют при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF) для усиления системы защиты и поддержки переселенцев с ограниченной мобильностью в Запорожской и Тернопольской областях.
Ранее мы писали, что в феврале украинцы могут подать заявку на грант в 1,5 тыс. долларов. Такая возможность доступна в Запорожской области.
Еще сообщалось, что UNHCR Ukraine оказывает помощь в феврале жителям Одессы. В рамках программы можно получить помощь в 3,6 тыс. грн в течение трех месяцев.
Читайте Новини.LIVE!