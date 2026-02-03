Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсионеры-ВПЛ и не только — кто получит помощь в феврале

Пенсионеры-ВПЛ и не только — кто получит помощь в феврале

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 13:00
Выплаты для переселенцев — где открыли регистрацию на денежную помощь
Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В феврале 2026 года благотворительный фонд "Посмішка ЮА" открыл регистрацию на предоставление денежной и социальной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности, право на поддержку имеют граждане с инвалидностью, пенсионеры и лица с серьезными заболеваниями.

Об этом информирует издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о программе помощи для ВПЛ

Как отмечают в благотворительном фонде, речь идет о регистрации на получение комплексных услуг по защите и социальному сопровождению внутренних переселенцев в рамках проекта "Достоинство и забота: Комплексные услуги по защите для уязвимых эвакуированных лиц". Услуги предусмотрены для взрослых ВПЛ (от 18 лет) в Пологовском районе Запорожской области.

Проект призван оказать поддержку гражданам, которые попали в наиболее уязвимую ситуацию, в частности с ограниченной мобильностью. А именно:

  • лицам с инвалидностью;
  • людям старшего возраста;
  • лицам с хроническими заболеваниями;
  • которые не имеют доступа к базовым услугам, медицинской, социальной или правовой поддержки;
  • проживают в местах временного размещения/есть потребность в индивидуальном сопровождении;
  • эвакуировались/переместились в новую громаду в 2025-2026 годах и находятся на этапе адаптации.

"Услуги кейс-менеджмента в рамках проекта особенно релевантны для лиц, которые недавно прибыли на новое место жительства и нуждаются в координации доступа к услугам и поддержке с учетом индивидуальных потребностей", — говорится в сообщении.

Какая предусмотрена помощь и контакты

В рамках проекта "Достоинство и забота: Комплексные услуги по защите для уязвимых эвакуированных лиц" гражданам предоставят денежную помощь для покрытия критических потребностей (по результатам оценки). А также:

  • предусмотрено индивидуальное социальное сопровождение;
  • предоставление оценки потребностей и рисков защиты;
  • право на психосоциальную поддержку;
  • юридическую помощь (документы, соцвыплаты, жилищные вопросы);
  • информподдержку по услугам в громаде и перенаправление к сервисам в соответствии с потребностями.

Уточнить детали можно по номерам телефонов в будни: с 9:00 до 17:00:

  • 075 1741380.
  • 0751410266.

Проект реализуют при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF) для усиления системы защиты и поддержки переселенцев с ограниченной мобильностью в Запорожской и Тернопольской областях.

Ранее мы писали, что в феврале украинцы могут подать заявку на грант в 1,5 тыс. долларов. Такая возможность доступна в Запорожской области.

Еще сообщалось, что UNHCR Ukraine оказывает помощь в феврале жителям Одессы. В рамках программы можно получить помощь в 3,6 тыс. грн в течение трех месяцев.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации