Головна Фінанси Фіндопомога УВКБ ООН — хто може подати заявку на 10,8 тис. грн

Фіндопомога УВКБ ООН — хто може подати заявку на 10,8 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 11:08
Виплати від УВКБ ООН — хто з українців може зареєструватися на допомогу у січні
Жінка з дитиною на руках. Фото: УНІАН

З понеділка, 5 січня, жителі однієї з громад у Сумській області зможуть отримати грошову допомогу від представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Організація поновила реєстрацію на відповідну програму фінансової підтримки громадян. 

Про це інформує пресцентр представництва у Telegram-каналі.

Читайте також:

Кому передбачена допомога від УВКБ ООН

За даними організації, попередню реєстрацію на виплати відкрили для жителів Кролевецької громади Сумської області, що потерпає від обстрілів РФ. За умовами програми, виплати передбачені для таких груп громадян:

  • переселенців, у яких є відповідний офіційний статус (термін оформленої довідки не перевищує пів року) за умови, що раніше не отримували аналогічну допомогу за останні три місяці;
  • біженців, які повернулись в Україну після виїзду у зв'язку з бойовими діями (наявний документ із засвідченням факту виїзду), якщо не мали подібної підтримки за попередні три місяці.

Серед важливих умов надання права на виплати — наявність критерію вразливості:

  1. Одинока матір чи батько, які утримують дітей до 18 років/осіб від 55 років;
  2. Домогосподарства, які очолюють люди старшого віку (від 55 років);
  3. Родини, де самотні громадяни старшого віку утримують малолітніх дітей;
  4. Домогосподарства, де є особи з діагностованою інвалідністю/хронічними хворобами.

Заявники мають бути малозабезпеченими, а розмір доходу на одну особу не перевищувати 5,4 тис. грн. 

Правила оформлення виплат на Сумщині

За інформацією організаторів, претенденти зможуть отримати по 3,6 тис. грн на кожну людину в домогосподарстві тривалістю три місяці. Тобто одна людина матиме право на 10,8 тис. грн. Кошти перерахують на банківський рахунок.

Зареєструватися на отримання виплат 5 січня жителі Кролевецької громади зможуть за номером телефону (діє за графіком офісу пн-пт — 9:00-16:00): 063 182 68 38. 

"До уваги мешканців Кролевецької громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Кролевець на 5 січня 2025 (понеділок). Уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в одному з міст власники пошкоджених домівок можуть отримати разову допомогу. За наявності певних документів громадянам нададуть до 40 тис. грн. 

Також писали, що у січні сталися зміни у держпідтримці батьків з дітьми. Передбачені нові соцпрограми та розміри виплат. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
