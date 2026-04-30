Виплати від УВКБ ООН: де і кому обіцяють надати від 10 800 до 12 300 грн

Навесні 2026 року представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та благодійний фонд "Право на захист" збирають заявки на надання грошової допомоги жителям одного з українських міст, що потерпає від обстрілів. За новими правилами, тепер передбачені різні суми допомоги, від 10 800 до 12 300 грн, залежно від ситуації.

Про це повідомляє пресцентр УВКБ ООН у Telegram, інформують Новини.LIVE.

Хто може оформити фінансову допомогу

Як зазначається, звернутися за виплатами можуть жителі міста Суми. Згідно зі змінами в умовах програми, індивідуальна допомога передбачена для родин, які потрапили у різні складні життєві ситуації під час війни. А саме:

Громадяни, у яких пошкоджені/зруйновані оселі через російські атаки; Люди, які втратили рідних через ворожі удари; Українці, які потребують лікування у зв'язку з атаками; Громадяни, які залишили небезпечні/окуповані території; Переселенці, які переїхали протягом останніх пів року; Біженці, які прибули додому з-за кордону упродовж останнього року; ВПО, які за рік повернулись на своє місце проживання після виїзду, мешкали там мінімум три місяці.

Розмір фіндопомоги та список необхідних документів

УВКБ ООН оновив правила щодо сум. Для біженців, переселенців та постраждалих від обстрілів тепер вони такі:

переселенці, які переїхали за останні 45 днів, — 12 300 грн на одну людину;

ВПО, які залишили домівки через загрозу для життя від 46 днів до пів року, — 12 300 грн;

біженці, які приїхали додому за останні три місяці й не пізніше ніж один рік тому, — 10 800 грн;

родини, які постраждали від обстрілів за останні 45 днів, — 12 300 грн.

Для реєстрації у програмі громадяни у Сумах мають заповнити спочатку спеціальну форму. Після цього представники УВКБ ООН запросять претендентів у пункт видачі. Навесні передбачені кілька хвиль набору охочих отримати допомогу, для цього необхідно слідкувати за оголошеннями організації у Telegram.

"Очікуйте на дзвінок. Фахівці пункту опрацюють вашу анкету та зателефонують для призначення конкретного дня й часу візиту. Дзвінки будуть здійснюватися лише тим заявникам, які попередньо відповідають умовам та критеріям програми допомоги від УВКБ ООН", — йдеться у повідомленні.

Перелік необхідних документів для реєстрації:

паспорт/документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код для усіх членів домогосподарства (за наявності);

IBAN особистого рахунку;

документи, що підтвердять склад домогосподарства та наявність критерію вразливості.

Також з 29 квітня прийом роботи пункту збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН буде відбуватись за новою адресою: вул. Нижньохолодногірська, 8 (з 9:00 до 16:00).

Деталі можна уточнити за номером телефона пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що UNICEF ще в одній з областей надасть фіндопомогу родинам з дітьми. Кошти зможуть отримати ті, хто постраждав від російської агресії. За умовами програми, разова допомога передбачена у сумі близько 17 500 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що БО Global Empowerment Mission Ukraine приймає заявки від пенсіонерів, віком більш ніж 60 років, та людей з інвалідністю I, II та III групи. Йдеться про щоквартальні виплати у розмірі 2 000 грн.