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Головна Фінанси Фіндопомога для родин: хто отримає до 2 000 грн на дітей

Фіндопомога для родин: хто отримає до 2 000 грн на дітей

Ua ru
20 жовтня 2026 11:00
Виплати на дітей до 18 років: хто отримає допомогу від 1 000 до 2 000 грн Новини.LIVE
Людина тримає гроші та гаманець. Фото: Новини.LIVE

В одному з українських міст деякі родини можуть отримати від місцевої влади одноразову матеріальну допомогу з нагоди дня народження дітей віком до 18 років (включно). Такі виплати передбачені тим, у кого батьки залучені до військової служби або беруть участь у заходах із забезпечення оборони країни, а також для дітей родин сімей загиблих, померлих чи зниклих безвісти захисників.

Про те, хто і де може розраховувати на відповідні виплати, розповідає видання Новини.LIVE

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Кому доступна грошова допомога на дітей

Як зазначають у пресслужбі Центру надання адміністративних послуг Івано-Франківська, одноразова матеріальна допомога на дітей доступна для жителів міста.

Передбачаються два види виплат, що залежать від обставин, в яких перебувають діти:

  1. 1000 грн — для дітей, батьки яких несуть військову службу або беруть/брали участь у забезпеченні оборони країни, брали участь в АТО/ООС або заходах із забезпечення оборони країни та померли, якщо смерть виникла не через участь в бойових діях чи виконання службових обов’язків.
  2. 2000 грн — для дітей із родин, у яких:
  • є від трьох дітей, яким до 18 років, чи до 23 років, якщо навчаються на денній формі;
  • є неповнолітні діти з інвалідністю;
  • хтось із батьків має групу інвалідності;
  • батько/мати загинули, померли чи зникли безвісти у період участі в АТО/ООС, проходження військової служби чи виконання військових обов’язків;
  • батько/мати потрапили у полон через збройну агресію проти України.

Важливі нюанси права на фіндопомогу

Згідно з умовами соцпрограми, для отримання права на виплату — на дату народження дитини мати, батько або дитина мали бути зареєстровані в Івано-Франківській міській територіальній громаді, зокрема як внутрішні переселенці.

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Звернутися за грошової допомогою можна лише упродовж 12 місяців з дня народження дитини.

Як оформити виплати на дітей

Для того, щоб отримати грошову допомогу, один з батьків дитини повинен подати заяву у будь-який офіс Центру надання адміністративних послуг Івано-Франківська.  

Зокрема, при собі потрібно мати такий пакет документів:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • витяги з реєстру тергромади про реєстрацію місця проживання заявника та дитини;
  • свідоцтво про народження, а з 14 років — паспорт;
  • документи, що підтвердять право на відповідний тип виплати: посвідчення багатодітної родини, документи про інвалідність, несення служби чи участь в обороні країни, документи про загибель, смерть, зникнення безвісти або полон;
  • реквізити банківського рахунку (IBAN);
  • довідка внутрішньо переміщеної особи (за потреби).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени жителі Львівського регіону мають можливість отримати грошову допомогу від УВКБ ООН. За програмою, громадянам з низьким доходом передбачені виплати у сумі від 3 600 грн (за три місяці 10 800 грн). Зокрема, така допомога доступна для людей похилого віку. 

Ще Новини.LIVE писали про те, що у жовтні у Київському, Чернігівському, Дніпропетровському та Одеському регіонах діє "Програма економічної стійкості України". У її рамках передбачається надання фіндопомоги у середньому 2 600 доларів. Взяти участь запрошують внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів. 

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Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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