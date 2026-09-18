Виплати від Польщі: де і хто з українців отримає грошову допомогу у вересні

Гривневі банкноти у руках. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року велика польська неурядова організація, що надає допомогу постраждалим від збройних конфліктів та гуманітарних криз по всьому світу — Polish Humanitarian Action (Польська Гуманітарна Акція) — профінансує разові виплати для українців. Отримати грошову допомогу зможуть жителі деокупованих громад однієї з українських областей.

Про те, за яких умов нададуть виплати, розповідають Новини.LIVE.

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Що передбачає проєкт підтримки від Польщі

За інформацією обласної державної адміністрації, жителі деокупованих громад Херсонської області зможуть долучитися до нового проєкту підтримки.

"Проєкт реалізується в межах програми "Зміцнення системи гуманітарної допомоги для громад, що знаходяться на передовій у Херсонській області", — йдеться у повідомленні.

Ініціатива покликана надати підтримку родинам у складних життєвих ситуаціях та домогосподарствам із низьким рівнем доходу.

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Очікується, що відбір претендентів відбуватиметься на основі оцінки вразливості. Зокрема, у першу чергу, йдеться про людей похилого віку, осіб з інвалідністю, багатодітних родин тощо.

Кому саме доступна фінансова допомога

За повідомленням влади, отримати грошову допомогу зможуть тільки ті громадяни, які продовжують проживати на звільнених від російських окупантів територіях станом на вересень 2026 року.

Подавати заявки можна виключно повнолітнім громадянам з деокупованих населених пунктів області, що розташовані на відстані від 0 до 50 кілометрів від фронту.

Як зареєструватися на виплати та які потрібні документи

Згідно з правилами проєкту "Зміцнення системи гуманітарної допомоги для громад, що знаходяться на передовій у Херсонській області", попередня реєстрація для таких жителів буде відбуватися після особистого звернення до благодійників. Необхідно зателефонувати за номером гарячої лінії: 066-458-88-68.

Також для оформлення звернення громадяни мають заздалегідь підготувати оригінали таких документів:

Паспорта громадянина/ID-картка заявника; Ідентифікаційного коду заявника та всіх членів домогосподарства; Реквізити рахунку у банку (IBAN) на ім'я заявника; Документів, що підтвердять статус вразливості (за наявності довідки ВПО, довідки про інвалідність, довідки про доходи, посвідчення багатодітної родини).

Організатори зауважили, що попередня реєстрація є лише етапом збору даних, а тому не гарантує автоматичного нарахування грошової допомоги. Усі анкети будуть проходити верифікацію на предемет відповідності критеріям програми.

Проєкт у регіоні реалізує благодійний фонд "Вітри змін" за міжнародної фінансової підтримки.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що у вересні у низці областей діє програма організації "Mercy Corps". Вона передбачає виплату грантів на бізнес під час війни. У разі дотримання умов громадяни зможуть оформити фіндопомогу у розмірі до 5 000 доларів.

Ще Новини.LIVE писали про те, що цього року українцям доступна допомога від ЮНІСЕФ. Передбачена підтримка родин з дітьми, які постраждали від війни, до 19 400 грн. Зокрема, гарантують надання допомоги тим, хто через обстріли по інфраструктурі, залишився без електрики, опалення чи водопостачання. Також нададуть допомогу після атак чи примусової евакуації.