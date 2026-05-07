Выплаты от Норвегии: кто из украинцев сможет получить денежную помощь в мае

В мае 2026 года жители прифронтовых и пострадавших от обстрелов громад смогут принять участие в проекте при финансовой поддержке Норвегии, который предусматривает предоставление целевой помощи для восстановления средств к существованию и многоцелевую денежную помощь. Она рассчитана на уязвимые категории граждан.

Кто из украинцев сможет получить помощь от Норвегии

Как отмечается, речь идет о реализации проекта "Интегрированное гуманитарное реагирование для усиления защиты, устойчивости и покрытия базовых потребностей в прифронтовых общинах Восточной Украины". Его воплощают совместно благотворительный фонд "Ангелы Спасения" и Норвежский совет по делам беженцев в Украине (NRC) при финподдержке Норвегии.

Целью проекта является оказание поддержки людям в пострадавших громадах и помощи с базовыми потребностями.

Ожидается, что присоединиться к новому проекту смогут жители прифронтовых и пострадавших громад областей:

Харьковской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской.

Обратиться за помощью могут граждане, которые попали в такие жизненные обстоятельства во время войны:

Вынужденно оставили свои дома (статус внутренне перемещенного лица); Семьи, которые недавно эвакуировались или были вынуждены сменить место жительства; Граждане, проживающие в прифронтовых громадах; Семьи, пострадавшие из-за обстрелов.

"Начинается новый проект, направленный на поддержку людей в прифронтовых и пострадавших громадах... Помощь могут получить внутренне перемещенные люди, люди, которые недавно эвакуировались или изменили место жительства, местные жители, пострадавшие в результате боевых действий, домохозяйства в прифронтовых общинах, а также семьи, пострадавшие в результате обстрелов и других внезапных инцидентов", — говорится в сообщении.

Какие проект предусматривает виды помощи

По информации фонда, проект объединит несколько направлений помощи, чтобы реагировать на различные потребности населения: от базовой поддержки до восстановления возможностей для самообеспечения. В зависимости от потребностей человека будут оказывать поддержку в сфере защиты, предоставлять гуманитарные наборы, средства на ведение хозяйства и денежную помощь.

Так, в рамках проекта граждане смогут получить:

многоцелевую денежную помощь — на покрытие насущных потребностей после обстрелов и других кризисных ситуаций;

целевую денежную помощь — можно будет использовать на покупку семян, удобрений, инструменты, животных, кормов, оборудования, техники для хозяйства;

поддержку в сфере защиты — в виде индивидуальных психологических консультаций и групповых сессий по преодолению стресса;

гигиеническую и бытовую поддержку — гигиенические наборы для семей, детей раннего возраста и людей старшего возраста, а также базовые непродовольственные товары для ежедневных потребностей.

Сбор заявок от пострадавших от войны в Украине граждан будет осуществлять Благотворительный фонд "Ангелы Спасения".

Уточнить детали относительно гуманитарной помощи можно по номеру горячей линии: 0 800 334 620.

