Чоловік та жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

У листопаді 2026 року представництво UN Refugee Agency в Україні буде працювати у низці міст на західній частині України. У рамках програми родини зможуть отримати грошову допомогу на тримісячний термін. До участі запрошують найбільш вразливі групи населення, зокрема, багатодітних, людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Про те, де і кому доступні виплати у листопаді, розповідає портал Новини.LIVE.

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У яких містах нададуть фіндопомогу від UNHCR Ukraine

Як зазначають у фонді, можливість реєстрації на фіндопомогу від UN Refugee Agency знову доступна у містах Івано-Франківської області.

Заявки можуть подавати родини, які належать до таких категорій:

Внутрішні переселенці, які за останні півтора місяця переїхали через загрози для життя, атаки або примусову евакуацію;

ВПО, які перебувають у переміщенні від 46 днів до пів року через війну;

Біженці та переселенці, які прибули на свої адреси після переміщення по Україні або з-за кордону за останні 12 місяців та не раніше трьох місяців.

Реєстрація можлива також, якщо заявники отримували раніше аналогічні виплати від міжнародних фондів/організацій, однак з того часу минуло більш ніж три місяці.

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Додаткові вимоги до учасників програми

Організатори зауважили, що для біженців та ВПО, які повернулись додому, будуть діяти додаткові критерії відбору:

Дохід не повинен перевищувати 8 300 грн на кожного за місяць;

Близькість до лінії бойових дій;

Несприятливі умови для проживання;

Наявність однієї з вразливостей.

Йдеться про такі вразливі категорії населення:

Громадяни похилого віку;

Діти-сироти/діти, позбавлені батьківського піклування;

Люди з групою інвалідністю;

Громадяни з хронічними/важкими хворобами;

Самотні матері або батьки;

Малозабезпечені родини;

Ветерани війни/члени їхніх сімей;

Багатодітні родини.

Розміри допомоги залежно від переміщення

Заявникам в Івано-Франківській області обіцяють виплатити такі суми грошової допомоги залежно від терміну переміщення:

Переселенці, які перемісились протягом останніх 45 днів, отримають 12 300 грн на одну особу;

ВПО, які переїхали від 46 днів до пів року, отримають 12 300 грн;

Біженці, які повернулися додому, отримають 10 800 грн;

Родини, які постраждали через атаки за останні 45 днів, матимуть 12 300 грн.

Куди звертатися для реєстрації на виплати

Як зазначається, проводитиме збір даних на виплати допомоги партнер організації — благодійний фонд "Право на захист". Мобільні групи для реєстрації на програму в Івано-Франківській області працюватимуть у такі дні:

16 листопада 2026 року: м. Калуш (за попереднім записом);

17 листопада 2026 року: м. Коломия (за попереднім записом).

Записатись у чергу для реєстрації на програму допомоги можна за допомогою онлайн-форми.

Після запису в е-чергу необхідно очікувати на дзвінок працівників пункту збору даних, які здійснять опитування щодо відповідності критеріям програми та повідомлять адресу та час прийому.

"Важливо: дзвінки будуть здійснюватися лише тим заявникам, які попередньо відповідають умовам та критеріям програми допомоги", — повідомили організатори.

Години роботи пункту збору даних у місті Івано-Франківськ:

18 листопада з 9:00 до 18:00. вул. Грюнвальдська, 16/2 (за попереднім записом).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що до 20 листопада родини у Дніпропетровській області зможуть оформити фіндопомогу від БФ "Global Empowerment Mission Ukraine". Йдеться про підтримку вразливих категорій громадян, яка надходитиме щокварталу упродовж 2027 року. Кожні три місяці надаватимуть по 2 000 грн, а за рік нарахують по 8 000 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у листопаді у Миколаєві громадяни зможуть оформити допомогу від агенції ООН. Виплати отримають біженці та внутрішні переселенці. Сума доходу не має перевищувати 8 300 грн на кожного в родині. Кожен отримає по 3 600 грн на наступні три місяці.