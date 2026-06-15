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Главная Финансы UNHCR начислит ВПЛ по 4 000 грн помощи: как подать заявку

UNHCR начислит ВПЛ по 4 000 грн помощи: как подать заявку

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Дата публикации 15 июня 2026 08:00
Выплаты от UNHCR в размере 4 000 грн: кто и где имеет право на денежную помощь
Пожилая женщина и деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

15 июня 2026 года представители Агентства ООН по делам беженцев UNHCR Ukraine объявили о начале регистрации на получение финансовой помощи для жителей еще одной прифронтовой громады. Подать заявки на участие в программе поддержки, рассчитанной на три месяца, смогут только три группы населения.

О том, как оформить выплаты по программе, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто и где имеет право на денежную помощь от UNHCR

Как отмечают в Агентстве ООН по делам беженцев, пострадавшим от войны гражданам сейчас предоставляются более крупные суммы выплат. Согласно правилам, в зависимости от обстоятельств предусматривается начисление сразу за три месяца суммы от 10 800 (по 3 600 грн ежемесячно) до 12 300 грн (около 4 000 грн ежемесячно).

15 июня стала доступна регистрация на соответствующие выплаты в Ахтырской громаде Сумской области. Присоединиться к программе могут только несколько категорий людей, которые особенно пострадали от последствий войны.

Принимаются заявки от тех, кто спасал жизнь, покинув собственные дома. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы получат право на индивидуальную помощь в зависимости от сроков перемещения:

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  1. Для переселенцев, которые оформили соответствующий статус недавно (до 45 дней) и выехали в связи с реальной угрозой для жизни, обстрелами или принудительной эвакуацией.
  2. Для ВПЛ, если сроки перемещения по регионам составляют от 46 дней до шести месяцев, а выехали из-за реальной опасности.
  3. Для украинцев, которые вернулись на свое прежнее место жительства из других областей или из-за границы в течение года и не ранее чем через три месяца.

Правила оформления помощи и необходимые документы

Граждане, проживающие в Охтырской громаде, смогут записаться в очередь в пункт сбора данных UNHCR Ukraine по телефону. После этого следует ожидать звонка от организаторов для проверки соответствия условиям программы и обсуждения визита в пункт.

"Вниманию жителей Ахтырской громады! Открыта запись в очередь на прием в г. Ахтырка на 15 июня 2026 года (понедельник), регистрация осуществляется по телефону 063 182 68 38", — отмечается в сообщении.

С собой необходимо будет взять следующие документы (оригиналы) на всех членов семьи:

  • паспорт и идентификационный код;
  • справку ВПЛ (другое подтверждение выезда);
  • свидетельство о рождении (для детей);
  • номер счета в банке IBAN;
  • документы, подтверждающие инвалидность или опеку.

При отборе на право получения выплат будут учитываться следующие условия:

  • размер дохода в среднем за месяц не выше 8 300 грн на каждого человека в домохозяйстве;
  • степень близости к фронту, условия проживания, состав семьи, наличие уязвимостей.

Оформить выплаты можно будет, если с момента получения последней помощи от других благотворительных фондов прошло более трех месяцев.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам выплатят до 3,1 тыс. грн ко Дню Независимости. В частности, участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и дети, родившиеся в местах принудительного содержания, получат 1000 грн.

Также Новини.LIVE писали, что граждане могут получить денежную помощь по новой программе выплат от Норвежского совета по делам беженцев. Средства будут предоставлены внутренним переселенцам, а также жителям прифронтовых зон и деоккупированных территорий Украины.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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