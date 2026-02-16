Видео
Україна
Денежная помощь от УВКБ ООН — где доступна тем, кому 55+

Дата публикации 16 февраля 2026 08:00
Выплаты от УВКБ ООН — кто наделен правом получить помощь в 10,8 тыс. грн
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

16 февраля 2026 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предоставит финансовую помощь для жителей еще одной из громад, которых коснулась война. Средства смогут получить исключительно уязвимые слои населения, в частности, те, кому более 55 лет.

Об этом анонсировала пресс-служба представительства, передает издание Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто наделен правом получить помощь от УВКБ ООН

Оформить выплаты от УВКБ ООН можно будет жителям Липоводолинской громады Сумской области. По правилам, денежную помощь получат две основные группы людей, жизнь которых изменилась из-за войны. Речь идет о переселенцах, у которых есть соответствующий официальный статус, полученный на протяжении последних шести месяцев, и беженцах, которые приехали из-за границы домой.

Среди других условий права на помощь:

  • отсутствуют подобные выплаты от организаций за последние три месяца;
  • доход не превышает 6,3 тыс. грн на каждого человека в семье.

Кроме того, граждане должны принадлежать хотя бы к одной из следующих категорий:

  1. Семьи, где есть только мать/отец, которые сами воспитывают детей до 18 лет/имеют лиц на содержании, старше 55 лет;
  2. Граждане, которые сами ведут хозяйство, а возраст их более 55 лет;
  3. Одинокие люди (от 55 лет), которые воспитывают малолетних детей;
  4. Семьи с лицами с инвалидностью/различными болезнями.

Как зарегистрироваться в программе помощи

По данным организаторов, получить финпомощь от УВКБ ООН жители Липоводолинской громады смогут в понедельник, 16 февраля, позвонив по специальному номеру, который работает по графику пн-пт с 9:00 до 16:00: 063 182 68 38.

"Понедельник 16 февраля 2026 года: с. Липовая Долина (Липоводолинская ТГ). По предварительной записи. Адрес приема: ул. Полтавская, 17 (Помещение ЦПАУ)", — сообщили в представительстве.

Претендентам предоставят по 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн/мес. на каждого в семье на три месяца). Средства перечислят на банковские счета.

Какая еще помощь доступна украинцам зимой

Также БФ "Право на защиту" открыл регистрацию на финпомощь в нескольких областях. Речь идет о сумме в размере в 3,6 тыс. грн на трехмесячный период.

К участию в программе приглашаются украинские семьи, которые попали в трудное жизненное положение.

Для предварительной регистрации в проекте "Консорциум Реагирования" нужно заполнить специальную форму на сайте организации.

Ранее мы писали о проекте помощи от БО "Caritas-Spes Ukraine", который предусматривает поддержку сельского хозяйства. Средства получат уязвимые домохозяйства.

Также сообщалось, что ERC будет принимать заявки от домохозяйств, пострадавших из-за войны. Граждане смогут получить до 42 тыс. грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
