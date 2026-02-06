Виплати від Карітас для переселенців — де доступна грошова допомога на пів року

Фіндопомога від Карітас — де надають виплати для переселенців
Цієї зими українські громадяни, які були змушені залишити свої домівки через війну, зможуть отримати грошову допомогу на оренду житла. Долучитися до проєкту підтримки "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні" можуть вразливі категорії громадян, які переїхали у Полтавський регіон.
Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на публікації організаторів.
Детальніше про програму допомоги на оренду житла
Реалізує проєкт допомоги тим, хто переїхав з небезпечних місць у Полтавську область, благодійний фонд "Карітас Полтава", що надає різнопланову соцдопомогу населенню, що потрапило у важкі життєві ситуації.
Взяти участь у програмі допомоги на покриття витрат за оренду можуть вразливі групи громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із переїздом до громади протягом останніх 30 днів. Йдеться про:
- Людей з інвалідністю;
- Осіб з важким хворобами;
- Самотніх громадян віком від 55 років;
- Домогосподарства, що складаються з людей похилого віку;
- Одиноких матерів/батьків/опікунів неповнолітніх дітей;
- Багатодітних родин, де від трьох неповнолітніх дітей;
- Вагітних жінок/матерів з дітьми до трьох років.
Важливою умовою для надання допомоги є відсутність подібної фіндопомоги від інших організацій та фондів. Також потрібно, щоб середній місячний дохід на кожного в родині не перевищував 6318 грн.
"Карітас Полтава у рамках проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні" продовжує реєстрацію на надання фінансової допомоги на оренду житла терміном на 6 місяців у Полтаві та Полтавській області... Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу!", — повідомляють організатори.
Правила реєстрації у програмі та список документи
За відповідності вимогам програми громадяни повинні зібрати для реєстрації такі документи:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- довідка ВПО (отримана не більш ніж 30 днів тому);
- рахунок ІBAN;
- документи, що підтверджують критерію вразливості.
- довідка ОК-5 або ОК-7.
Деталі з приводу проєкту в Полтавській області можна уточнити за номером: 050 346 4693.
Раніше ми писали, що цієї зими благодійний фонд "Право на захист" надасть грошову допомогу у чотирьох областях. Йдеться про виплати у розмірі у 10,8 тис. грн.
Також повідомлялося, що в одній з прифронтових областей можна грант на навчання. Його розмір може сягати 2 тис. доларів.
