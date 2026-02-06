Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Фіндопомога від Карітас — де надають виплати для переселенців

Фіндопомога від Карітас — де надають виплати для переселенців

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 08:00
Виплати від Карітас для переселенців — де доступна грошова допомога на пів року
Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

Цієї зими українські громадяни, які були змушені залишити свої домівки через війну, зможуть отримати грошову допомогу на оренду житла. Долучитися до проєкту підтримки "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні" можуть вразливі категорії громадян, які переїхали у Полтавський регіон.   

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на публікації організаторів.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про програму допомоги на оренду житла

Реалізує проєкт допомоги тим, хто переїхав з небезпечних місць у Полтавську область, благодійний фонд "Карітас Полтава", що надає різнопланову соцдопомогу населенню, що потрапило у важкі життєві ситуації. 

Взяти участь у програмі допомоги на покриття витрат за оренду можуть вразливі групи громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із переїздом до громади протягом останніх 30 днів. Йдеться про:

  1. Людей з інвалідністю;
  2. Осіб з важким хворобами;
  3. Самотніх громадян віком від 55 років;
  4. Домогосподарства, що складаються з людей похилого віку; 
  5. Одиноких матерів/батьків/опікунів неповнолітніх дітей;
  6. Багатодітних родин, де від трьох неповнолітніх дітей;
  7. Вагітних жінок/матерів з дітьми до трьох років.

Важливою умовою для надання допомоги є відсутність подібної фіндопомоги від інших організацій та фондів. Також потрібно, щоб середній місячний дохід на кожного в родині не перевищував 6318 грн. 

"Карітас Полтава у рамках проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні" продовжує реєстрацію на надання фінансової допомоги на оренду житла терміном на 6 місяців у Полтаві та Полтавській області... Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу!", — повідомляють організатори.

Правила реєстрації у програмі та список документи

За відповідності вимогам програми громадяни повинні зібрати для реєстрації такі документи:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка ВПО (отримана не більш ніж 30 днів тому);
  • рахунок ІBAN;
  • документи, що підтверджують критерію вразливості.
  • довідка ОК-5 або ОК-7.

Деталі з приводу проєкту в Полтавській області можна уточнити за номером: 050 346 4693.

Раніше ми писали, що цієї зими благодійний фонд "Право на захист" надасть грошову допомогу у чотирьох областях. Йдеться про виплати у розмірі у 10,8 тис. грн. 

Також повідомлялося, що в одній з прифронтових областей можна грант на навчання. Його розмір може сягати 2 тис. доларів.

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації