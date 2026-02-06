Виплати від Карітас для переселенців — де доступна грошова допомога на пів року

Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

Цієї зими українські громадяни, які були змушені залишити свої домівки через війну, зможуть отримати грошову допомогу на оренду житла. Долучитися до проєкту підтримки "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні" можуть вразливі категорії громадян, які переїхали у Полтавський регіон.

Детальніше про програму допомоги на оренду житла

Реалізує проєкт допомоги тим, хто переїхав з небезпечних місць у Полтавську область, благодійний фонд "Карітас Полтава", що надає різнопланову соцдопомогу населенню, що потрапило у важкі життєві ситуації.

Взяти участь у програмі допомоги на покриття витрат за оренду можуть вразливі групи громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із переїздом до громади протягом останніх 30 днів. Йдеться про:

Людей з інвалідністю; Осіб з важким хворобами; Самотніх громадян віком від 55 років; Домогосподарства, що складаються з людей похилого віку; Одиноких матерів/батьків/опікунів неповнолітніх дітей; Багатодітних родин, де від трьох неповнолітніх дітей; Вагітних жінок/матерів з дітьми до трьох років.

Важливою умовою для надання допомоги є відсутність подібної фіндопомоги від інших організацій та фондів. Також потрібно, щоб середній місячний дохід на кожного в родині не перевищував 6318 грн.

"Карітас Полтава у рамках проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні" продовжує реєстрацію на надання фінансової допомоги на оренду житла терміном на 6 місяців у Полтаві та Полтавській області... Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу!", — повідомляють організатори.

Правила реєстрації у програмі та список документи

За відповідності вимогам програми громадяни повинні зібрати для реєстрації такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка ВПО (отримана не більш ніж 30 днів тому);

рахунок ІBAN;

документи, що підтверджують критерію вразливості.

довідка ОК-5 або ОК-7.

Деталі з приводу проєкту в Полтавській області можна уточнити за номером: 050 346 4693.

