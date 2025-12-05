Видео
Главная Финансы Финпомощь от Эстонии — как украинцам получить 2 тыс. долларов

Финпомощь от Эстонии — как украинцам получить 2 тыс. долларов

Дата публикации 5 декабря 2025 13:08
Выплаты от Эстонии — украинцы из пяти регионов могут получить помощь от 2 тыс. долларов
Женщины и мужчина в кабинете. Фото: Freepik

Украинцы из пяти регионов могут принять участие в программе "Устойчивые инициативы для самозанятости" RISE и получить грантовую поддержку. Участники могут претендовать на выплаты от 2 тыс. до 5 тыс. долларов.

Об этом сообщают Новини. LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Читайте также:

Что надо знать о грантовой программе для бизнеса

Речь идет о реализации второго раунда программы международной гуманитарной организации "Эстонский совет по делам беженцев" (Estonian Refugee Council) RISE. Во время первой волны 306 участников программы прошли специальное обучение по основам открытия и развития бизнеса, из которых 106 защитили бизнес-планы и были отобраны для грантов.

"Мы с радостью объявляем новый раунд приема заявок на программу "Устойчивые инициативы для самозанятости" RISE... Целью программы является поддержка средств к существованию через создание или расширение локальных микробизнесов для улучшения возможностей пострадавшего от конфликта населения в Украине удовлетворять свои основные потребности", — сообщают организаторы.

Приобщиться к программе смогут граждане, которые имеют идею для запуска микробизнеса и пострадали в результате войны. Также присоединиться имеют право те, кто хочет расширить собственный бизнес.

Реализация программы распространяется на жителей таких областей:

  • Днепропетровской;
  • Харьковской;
  • Черкасской;
  • Кировоградской;
  • Полтавской.

Правила регистрации в программе помощи и другие детали

Как отмечается, программа будет состоять из нескольких компонентов. А именно:

  • онлайн-тренингов от Академии Интернет-Маркетинга Webpromoexperts;
  • авторского тренинга по устойчивости для бизнесменов;
  • бизнес-грантов на закупку активов для наиболее удачных бизнес-планов: до 2 тыс. долларов для поддержки запуска нового бизнеса, до 5 тыс. долларов — на развитие действующего микробизнеса;
  • менторского онлайн-сопровождения в течение четырех месяцев.

Подавать заявки можно до 21 декабря 2025 года, заполнив специальную анкету.

Ранее мы писали, что украинцам предоставили возможность зарегистрироваться в программе финпомощи BLOOM. Она предусматривает предоставление до 5 тыс. долларов на бизнес.

Еще сообщалось, что в конце года жители Сум могут подать заявки на выплаты от УВКБ ООН. Деньги будут предоставлять на трехмесячный период.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
