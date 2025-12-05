Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Головна Фінанси Фіндопомога від Естонії — як українцям одержати 2 тис. доларів

Фіндопомога від Естонії — як українцям одержати 2 тис. доларів

Дата публікації: 5 грудня 2025 13:08
Виплати від Естонії — українці з п'яти регіонів можуть отримати допомогу від 2 тис. доларів
Жінки та чоловік в кабінеті. Фото: Freepik

Українці з п'яти регіонів можуть взяти участь у програмі "Стійкі ініціативи для самозайнятості" RISE та отримати грантову підтримку. Учасники можуть претендувати на виплати від 2 тис. до 5 тис. доларів.

Про це повідомляють Новини. LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

Читайте також:

Що треба знати про грантову програму для бізнесу

Йдеться про реалізацію другого раунду програми міжнародної гуманітарної організації "Естонська рада у справах біженців" (Estonian Refugee Council) RISE. Під час першої хвилі 306 учасників програми пройшли спеціальне навчання з основ започаткування і розвитку бізнесу, з яких 106 захистили бізнес-плани та були відібрані для грантів.

"Ми з радістю оголошуємо новий раунд прийому заявок на програму "Стійкі ініціативи для самозайнятості" RISE... Метою програми є підтримка засобів до існування через створення або розширення локальних мікро-бізнесів задля покращення можливостей постраждалого від конфлікту в Україні населення задовольняти свої основні потреби", — повідомляють організатори.

Долучитися до програми зможуть громадяни, які мають ідею для запуску мікробізнесу та постраждали внаслідок війни. Також долучитися мають право ті, хто хоче розширити власний бізнес.

Реалізація програми поширюється на мешканців таких областей:

  • Дніпропетровської;
  • Харківської;
  • Черкаської;
  • Кіровоградської;
  • Полтавської.

Правила реєстрації у програмі допомоги та інші деталі

Як зазначається, програма буде складати з кількох компонентів. А саме:

  • онлайн-тренінгів від Академії Інтернет-Маркетингу Webpromoexperts;
  • авторського тренінгу зі стійкості для бізнесменів;
  • бізнес-грантів на закупівлю активів для найбільш вдалих бізнес-планів: до 2 тис. доларів для підтримки запуску нового бізнесу, до 5 тис. доларів — на розвиток чинного мікробізнесу;
  • менторського онлайн-супроводу протягом чотирьох місяців.

Подавати заявки можна до 21 грудня 2025 року, заповнивши спеціальну анкету.

Раніше ми писали, що українцям надали можливість зареєструватися у програмі фіндопомоги BLOOM. Вона передбачає надання до 5 тис. доларів на бізнес

Ще повідомлялося, що наприкінці року жителі Сум можуть подати заявки на виплати від УВКБ ООН. Гроші надаватимуть на тримісячний період. 

виплати фінансова допомога бізнес гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
