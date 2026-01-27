Виплати від ERC — в яких регіонах доступна допомога до 970 доларів

Фіндопомога від ERC — кому виплатять до 970 доларів
В Україні більш ніж 1 тисяча домогосподарств зможуть отримати гранти до 970 доларів в рамках програми підтримки під час воєнного стану. Таку можливість надасть Естонська рада у справах біженців (ERC) у кількох областях.
Про це інформує пресслужба організації.
Детальніше про грошову допомогу від ERC
Йдеться про дію "Програми екстреної підтримки засобів до існування", покликаної налагодити надходження стабільних доходів домогосподарствам у сільській місцевості. Грошову допомогу можна буде спрямувати на запуск та відновлення економічної діяльності.
Долучитися дон неї можуть вразливі категорії громадян. А саме:
- внутрішні переселенці;
- безробітні;
- багатодітні родини;
- сім'ї з дітьми до двох років;
- самотні матері/батьки з дітьми;
- громадяни з інвалідністю першої-другої групи, хронічними хворобами;
- люди похилого віку (понад 60 років).
Сума допомоги та як подати заявку
Грошову допомогу нададуть у різних розмірах залежно від виду діяльності. Мінімально виплатять 668 доларів (29 тис. грн), а максимально 967 доларів (42 тис. грн).
Передбачена допомога на такі види господарської діяльності:
- для птахівництва нададуть 30 тис. грн;
- для виробництва м’ясної та молочної продукції — 42 тис. грн;
- для виробництво свинини — 31 тис. грн;
- для кролівництва, козівництва, бджільництва — 29 тис. грн;
- для виробництва харчової продукції та сервіси — 42 тис. грн.
Нині реєстрація відкрита у таких областях:
- Дніпропетровська область: Кам’янський район, Затишнянська громада; Синельниківський район, Раївська та Іларіонівська громада — до 1 лютого;
- Запорізька область: Запорізький район, Михайлівська громада — до 8 лютого;
- Черкаська область: до 9 лютого 2026 року;
- Кіровоградська область: до 9 лютого 2026 року.
Для того, щоб подати заявку, необхідно заповнити спеціальну форму.
Загалом програма має охопити Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Кіровоградську, Полтавську та Черкаську області.
Як повідомлялося, в Україні жінки можуть отримати фіндопомогу за програмою "REDpreneur Women". В його рамках нададуть до 7 тис. доларів.
Ще ми розповідали, що взимку дехто зможе оформити виплати від Карітас на шість місяців. Грошова допомога передбачена на покриття витрат на оренду житла.
