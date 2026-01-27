Відео
Головна Фінанси Фіндопомога від ERC — кому виплатять до 970 доларів

Фіндопомога від ERC — кому виплатять до 970 доларів

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 13:02
Виплати від ERC — в яких регіонах доступна допомога до 970 доларів
Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні більш ніж 1 тисяча домогосподарств зможуть отримати гранти до 970 доларів в рамках програми підтримки під час воєнного стану. Таку можливість надасть Естонська рада у справах біженців (ERC) у кількох областях.

Про це інформує пресслужба організації.

Читайте також:

Детальніше про грошову допомогу від ERC

Йдеться про дію "Програми екстреної підтримки засобів до існування", покликаної налагодити надходження стабільних доходів домогосподарствам у сільській місцевості. Грошову допомогу можна буде спрямувати на запуск та відновлення економічної діяльності.

Долучитися дон неї можуть вразливі категорії громадян. А саме: 

  • внутрішні переселенці;
  • безробітні;
  • багатодітні родини;
  • сім'ї з дітьми до двох років;
  • самотні матері/батьки з дітьми;
  • громадяни з інвалідністю першої-другої групи, хронічними хворобами;
  • люди похилого віку (понад 60 років).

Сума допомоги та як подати заявку

Грошову допомогу нададуть у різних розмірах залежно від виду діяльності. Мінімально виплатять 668 доларів (29 тис. грн), а максимально 967 доларів (42 тис. грн).

Передбачена допомога на такі види господарської діяльності:

  • для птахівництва нададуть 30 тис. грн;
  • для виробництва м’ясної та молочної продукції — 42 тис. грн;
  • для виробництво свинини — 31 тис. грн;
  • для кролівництва, козівництва, бджільництва — 29 тис. грн;
  • для виробництва харчової продукції та сервіси — 42 тис. грн. 

Нині реєстрація відкрита у таких областях:

  • Дніпропетровська область: Кам’янський район, Затишнянська громада; Синельниківський район, Раївська та Іларіонівська громада — до 1 лютого;
  • Запорізька область: Запорізький район, Михайлівська громада — до 8 лютого;
  • Черкаська область: до 9 лютого 2026 року;
  • Кіровоградська область: до 9 лютого 2026 року.

Для того, щоб подати заявку, необхідно заповнити спеціальну форму.

Загалом програма має охопити Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Кіровоградську, Полтавську та Черкаську області.

Як повідомлялося, в Україні жінки можуть отримати фіндопомогу за програмою "REDpreneur Women". В його рамках нададуть до 7 тис. доларів.  

Ще ми розповідали, що взимку дехто зможе оформити виплати від Карітас на шість місяців. Грошова допомога передбачена на покриття витрат на оренду житла.   

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
