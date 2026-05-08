Финпомощь от DRC: кому предоставят 10 800 грн весной

Финпомощь от DRC: кому предоставят 10 800 грн весной

Дата публикации 8 мая 2026 13:00
Выплаты от DRC: кто и где получит помощь в 10 800 грн весной
Деньги, люди старшего возраста. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

8 мая 2026 года Датский совет по делам беженцев (DRC) благодаря финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF) предоставляет украинцам возможность получить многоцелевую денежную помощь в размере 10 800 грн. Выплаты доступны в одной из областей.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на объявление общественной организации "Лампа" в Facebook.

Кто получит помощь в 10 800 грн весной

Как отмечается, речь идет о проекте помощи, который реализуют в Черниговской области, а именно — старостинских округах Новгород-Северской громады. Он предусматривает предоставление многоцелевой денежной помощи на каждого члена семьи в 10 800 грн.

"Многоцелевая денежная помощь — это поддержка, которую вы можете получить для покрытия насущных потребностей домохозяйства. Например, на продукты питания, лекарства, оплату коммунальных услуг, средства гигиены и другие первоочередные расходы, учитывая индивидуальные потребности семьи", — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться могут люди, которые фактически проживают в следующих старостинских округах:

  • Печенюговский старостинский округ (с. Печенюги, с. Владимировка, с. Иванков, с. Кузьминское, с. Лизуновка. С. Поповка, с. Муравейник);
  • Каменско-Слободской старостинский округ (с. Каменская Слобода, с. Камень с. Ковпинка, с. Будище, с. Кремский Бугор, с. Михайловка, с. Новенькое, с. Пушкари, с. Бир);
  • Гремяцкий старостинский округ (с. Гремяч, с. Бучки).

Важно принадлежать к одной из категорий уязвимости, которые будут учитывать при назначении денежной помощи:

  1. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  2. Граждане, имеющие инвалидность;
  3. Многодетные семьи с тремя и более детьми (до 18 лет);
  4. Граждане старшего возраста от 60 лет;
  5. Люди с тяжелыми болезнями;
  6. Женщины, которые сами воспитывают детей.

Правила регистрации в программе помощи

Как отмечается, граждане, проживающие в вышеуказанных населенных пунктах, могут предварительно зарегистрироваться до конца дня 8 мая 2026 года.

Только один человек имеет право отправить запрос от домохозяйства. Подать заявку можно, внеся данные в специальную онлайн-форму.

В случае соответствия критериям уязвимости зарегистрированным поступит смс-сообщение с приглашением на физическую регистрацию.

Детали можно уточнить с 10:00 до 17:00 по номерам:

  • 0 (800) 33-60-13 (бесплатно по Украине);
  • +38 (067) 131-69-80;
  • +38 (050) 051-85-94.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до 31 мая этого года в двух регионах можно зарегистрироваться в программе помощи, предусматривающей предоставление бизнес-грантов. Домохозяйствам, которые пострадали во время войны, можно будет получить от 5 000 до 10 000 долларов.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что в мае жители прифронтовых и пострадавших от атак громад могут получить финансовую поддержку от Норвегии. Денежную помощь окажут жителям Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
