Выплаты от DRC: кто и где получит помощь в 10 800 грн весной

8 мая 2026 года Датский совет по делам беженцев (DRC) благодаря финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF) предоставляет украинцам возможность получить многоцелевую денежную помощь в размере 10 800 грн. Выплаты доступны в одной из областей.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на объявление общественной организации "Лампа" в Facebook.

Кто получит помощь в 10 800 грн весной

Как отмечается, речь идет о проекте помощи, который реализуют в Черниговской области, а именно — старостинских округах Новгород-Северской громады. Он предусматривает предоставление многоцелевой денежной помощи на каждого члена семьи в 10 800 грн.

"Многоцелевая денежная помощь — это поддержка, которую вы можете получить для покрытия насущных потребностей домохозяйства. Например, на продукты питания, лекарства, оплату коммунальных услуг, средства гигиены и другие первоочередные расходы, учитывая индивидуальные потребности семьи", — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться могут люди, которые фактически проживают в следующих старостинских округах:

Печенюговский старостинский округ (с. Печенюги, с. Владимировка, с. Иванков, с. Кузьминское, с. Лизуновка. С. Поповка, с. Муравейник);

Каменско-Слободской старостинский округ (с. Каменская Слобода, с. Камень с. Ковпинка, с. Будище, с. Кремский Бугор, с. Михайловка, с. Новенькое, с. Пушкари, с. Бир);

Гремяцкий старостинский округ (с. Гремяч, с. Бучки).

Важно принадлежать к одной из категорий уязвимости, которые будут учитывать при назначении денежной помощи:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ); Граждане, имеющие инвалидность; Многодетные семьи с тремя и более детьми (до 18 лет); Граждане старшего возраста от 60 лет; Люди с тяжелыми болезнями; Женщины, которые сами воспитывают детей.

Правила регистрации в программе помощи

Как отмечается, граждане, проживающие в вышеуказанных населенных пунктах, могут предварительно зарегистрироваться до конца дня 8 мая 2026 года.

Только один человек имеет право отправить запрос от домохозяйства. Подать заявку можно, внеся данные в специальную онлайн-форму.

В случае соответствия критериям уязвимости зарегистрированным поступит смс-сообщение с приглашением на физическую регистрацию.

Детали можно уточнить с 10:00 до 17:00 по номерам:

0 (800) 33-60-13 (бесплатно по Украине);

+38 (067) 131-69-80;

+38 (050) 051-85-94.

