Виплати від DRC: хто і де отримає допомогу у 10 800 грн навесні

Фіндопомога від DRC: кому нададуть 10 800 грн навесні
8 травня 2026 року Данська рада у справах біженців (DRC) завдяки фінансовій підтримці Гуманітарного фонду для України (UHF) надає українцям можливість отримати багатоцільову грошову допомогу у розмірі 10 800 грн. Виплати доступні в одній з областей.
Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на оголошення громадської організації "Лампа"у Facebook.
Хто отримає допомогу у 10 800 грн навесні
Як зазначається, йдеться про проєкт допомоги, який реалізують у Чернігівській області, а саме — старостинських округах Новгород-Сіверської громади. Він передбачає надання багатоцільової грошової допомоги на кожного члена родини у 10 800 грн.
"Багатоцільова грошова допомога — це підтримка, яку ви можете отримати для покриття нагальних потреб домогосподарства. Наприклад, на продукти харчування, ліки, оплату комунальних послуг, засоби гігієни та інші першочергові витрати, з огляду на індивідуальні потреби сім’ї", — йдеться у повідомленні.
Зареєструватися можуть люди, які фактично проживають у наступних старостинських округах:
- Печенюгівський старостинський округ (с. Печенюги, с. Володимирівка, с. Іванків, с. Кузьминське, с. Лизунівка. С. Попівка, с. Муравейник);
- Кам’янсько-Слобідський старостинський округ (с. Кам’янська Слобода, с. Камінь с. Ковпинка, с. Будище, с. Кремський Бугор, с. Михайлівка, с. Новеньке, с. Пушкарі, с. Бир);
- Грем’яцький старостинський округ (с. Грем’яч, с. Бучки).
Важливо належати до однієї з категорій вразливості, які будуть враховувати під час призначення грошової допомоги:
- Внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- Громадяни, які мають інвалідність;
- Багатодітні родини з трьома і більше дітьми (до 18 років);
- Громадяни старшого віку від 60 років;
- Люди з тяжкими хворобами;
- Жінки, які самі виховують дітей.
Правила реєстрації у програмі допомоги
Як зазначається, громадяни, які проживають у вищевказаних населених пунктах, можуть попередньо зареєструватися до кінця дня 8 травня 2026 року.
Лише одна людина матиме право відправити запит від домогосподарства. Подати заявку можна, внісши дані у спеціальну онлайн-форму.
У разі відповідності критеріям вразливості зареєстрованим надійде смс-повідомлення із запрошенням на фізичну реєстрацію.
Деталі можна уточнити з 10:00 до 17:00 за номерами:
- 0 (800) 33-60-13 (безкоштовно по Україні);
- +38 (067) 131-69-80;
- +38 (050) 051-85-94.
