Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Фіндопомога від DRC: кому нададуть 10 800 грн навесні

Фіндопомога від DRC: кому нададуть 10 800 грн навесні

Ua ru
Дата публікації: 8 травня 2026 13:00
Виплати від DRC: хто і де отримає допомогу у 10 800 грн навесні
Гроші, люди старшого віку. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

8 травня 2026 року Данська рада у справах біженців (DRC) завдяки фінансовій підтримці Гуманітарного фонду для України (UHF) надає українцям можливість отримати багатоцільову грошову допомогу у розмірі 10 800 грн. Виплати доступні в одній з областей.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на оголошення громадської організації "Лампа"у Facebook. 

Хто отримає допомогу у 10 800 грн навесні

Як зазначається, йдеться про проєкт допомоги, який реалізують у Чернігівській області, а саме — старостинських округах Новгород-Сіверської громади. Він передбачає надання багатоцільової грошової допомоги на кожного члена родини у 10 800 грн.

"Багатоцільова грошова допомога  — це підтримка, яку ви можете отримати для покриття нагальних потреб домогосподарства. Наприклад, на продукти харчування, ліки, оплату комунальних послуг, засоби гігієни та інші першочергові витрати, з огляду на індивідуальні потреби сім’ї", — йдеться у повідомленні.

Зареєструватися можуть люди, які фактично проживають у наступних старостинських округах:

Читайте також:
  • Печенюгівський старостинський округ (с. Печенюги, с. Володимирівка, с. Іванків, с. Кузьминське, с. Лизунівка. С. Попівка, с. Муравейник);
  • Кам’янсько-Слобідський старостинський округ (с. Кам’янська Слобода, с. Камінь с. Ковпинка, с. Будище, с. Кремський Бугор, с. Михайлівка, с. Новеньке, с. Пушкарі, с. Бир);
  • Грем’яцький старостинський округ (с. Грем’яч, с. Бучки).

Важливо належати до однієї з категорій вразливості, які будуть враховувати під час призначення грошової допомоги:

  1. Внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  2. Громадяни, які мають інвалідність;
  3. Багатодітні родини з трьома і більше дітьми (до 18 років);
  4. Громадяни старшого віку від 60 років;
  5. Люди з тяжкими хворобами;
  6. Жінки, які самі виховують дітей.

Правила реєстрації у програмі допомоги 

Як зазначається, громадяни, які проживають у вищевказаних населених пунктах, можуть попередньо зареєструватися до кінця дня 8 травня 2026 року.

Лише одна людина матиме право відправити запит від домогосподарства. Подати заявку можна, внісши дані у спеціальну онлайн-форму

У разі відповідності критеріям вразливості зареєстрованим надійде смс-повідомлення із запрошенням на фізичну реєстрацію. 

Деталі можна уточнити з 10:00 до 17:00 за номерами:

  • 0 (800) 33-60-13 (безкоштовно по Україні);
  • +38 (067) 131-69-80;
  • +38 (050) 051-85-94.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що до 31 травня цього року у двох регіонах можна зареєструватися у програмі допомоги, що передбачає надання бізнес-грантів. Домогосподарствам, які постраждали під час війни, можна буде отримати від 5 000 до 10 000 доларів. 

Ще Новини.LIVE розповідали, що у травні мешканці прифронтових та постраждалих від атак громад можуть отримати фінансову підтримку від Норвегії. Грошову допомогу нададуть жителям Харківської, Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. 

виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації