Виплати від DRC: хто і де отримає допомогу у 10 800 грн навесні

8 травня 2026 року Данська рада у справах біженців (DRC) завдяки фінансовій підтримці Гуманітарного фонду для України (UHF) надає українцям можливість отримати багатоцільову грошову допомогу у розмірі 10 800 грн. Виплати доступні в одній з областей.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на оголошення громадської організації "Лампа"у Facebook.

Хто отримає допомогу у 10 800 грн навесні

Як зазначається, йдеться про проєкт допомоги, який реалізують у Чернігівській області, а саме — старостинських округах Новгород-Сіверської громади. Він передбачає надання багатоцільової грошової допомоги на кожного члена родини у 10 800 грн.

"Багатоцільова грошова допомога — це підтримка, яку ви можете отримати для покриття нагальних потреб домогосподарства. Наприклад, на продукти харчування, ліки, оплату комунальних послуг, засоби гігієни та інші першочергові витрати, з огляду на індивідуальні потреби сім’ї", — йдеться у повідомленні.

Зареєструватися можуть люди, які фактично проживають у наступних старостинських округах:

Печенюгівський старостинський округ (с. Печенюги, с. Володимирівка, с. Іванків, с. Кузьминське, с. Лизунівка. С. Попівка, с. Муравейник);

Кам’янсько-Слобідський старостинський округ (с. Кам’янська Слобода, с. Камінь с. Ковпинка, с. Будище, с. Кремський Бугор, с. Михайлівка, с. Новеньке, с. Пушкарі, с. Бир);

Грем’яцький старостинський округ (с. Грем’яч, с. Бучки).

Важливо належати до однієї з категорій вразливості, які будуть враховувати під час призначення грошової допомоги:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО); Громадяни, які мають інвалідність; Багатодітні родини з трьома і більше дітьми (до 18 років); Громадяни старшого віку від 60 років; Люди з тяжкими хворобами; Жінки, які самі виховують дітей.

Правила реєстрації у програмі допомоги

Як зазначається, громадяни, які проживають у вищевказаних населених пунктах, можуть попередньо зареєструватися до кінця дня 8 травня 2026 року.

Лише одна людина матиме право відправити запит від домогосподарства. Подати заявку можна, внісши дані у спеціальну онлайн-форму.

У разі відповідності критеріям вразливості зареєстрованим надійде смс-повідомлення із запрошенням на фізичну реєстрацію.

Деталі можна уточнити з 10:00 до 17:00 за номерами:

0 (800) 33-60-13 (безкоштовно по Україні);

+38 (067) 131-69-80;

+38 (050) 051-85-94.

