Виплати від DRC: де гарантують грошову допомогу до 44 000 грн

Жінка тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

До кінця літа деякі українці можуть отримати грошову допомогу у розмірі 44 000 грн від Данської ради у справах біженців (DRC). Йдеться про реалізацію програми, що допоможе розвинути та поліпшити професійні навички для посилення власних позицій на українському ринку праці під час воєнного стану. Скористатися відповідною можливістю можуть найбільш вразливі категорії населення.



Про те, де відкрили реєстрацію на виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

Де гарантують грошову допомогу від DRC до 44 000 грн

Йдеться про реалізацію програми в одному з українських прифронтових регіонів, що передбачає надання фінансових грантів на професійно-технічну освіту або підвищення кваліфікації.

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Дія програми Данської ради у справах біженців охоплює Харківську область. Виплати можна буде спрямувати на власну освіту. Безповоротна фінансова допомога у розмірі 44 000 грн (1 000 доларів в еквіваленті) передбачена на:

Здобуття професійно-технічного навчання; Підвищення професійної кваліфікації.

"Данська рада у справах біженців (DRC) реалізує в Харківській області програму грантів на здобуття професійно-технічної освіти або підвищення кваліфікації. У межах програми мешканці Харківської області можуть отримати грант до 1000 доларів США ", — йдеться у повідомленні.

За правилами програми, у пріоритеті на надання грошової допомоги будуть громадяни, які:

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безпосередньо постраждали від вибухонебезпечних предметів;

люди з І-ІІІ групою інвалідності.

Як подати заявку для участі у програмі та інші нюанси

Жителі Харківського регіону, які відповідають умовам програми, мають право звернутися до Данської ради у справах біженців з метою оформлення грошової допомоги на освіту.

Заявки на участь прийматимуть до 31 серпня 2026 року. Організатори планують, що період навчання має завершитися до 30 листопада.

Подробиці щодо можливої участі у програмі можна уточнити за номерами телефонів:

+380952959915;

+380631392427.

Запрошують до участі виключно тих, хто:

хоче здобути нові навчики та у підсумку знайти роботу;

прагне отримати нові навички для кар'єрного росту;

шукає навчання, що дасть змогу працювати онлайн/за гнучким графікоми.

Етапи програми. Джерело: DRC

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, де у серпні доступна грошова допомога від УВКБ ООН. У рамках програми кожен член родини може отримати по 10 800 грн (3 600 грн за три місяці) або 12 300 грн (4 100 грн за тримісячний період). Подати відповідні запити матимуть право внутрішні переселенці та біженці.

Ще Новини.LIVE писали про те, хто і де може отримати фінансові гранти на зимування сільського господарства. Така програма доступна для жителів або внутрішніх переселенців одного з регіонів. Виплати передбачені тим, хто займається сільським господарством або постраждав від негативного впливу війни. У пріоритеті — громадяни з інвалідністю та пенсіонери.