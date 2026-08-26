Выплаты от УВКБ ООН: где предоставляют пенсионерам и людям с I–III группой инвалидности

Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В конце лета у жителей еще одного украинского города появилась возможность зарегистрироваться в программе поддержки, которую реализует Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН). Воспользоваться таким шансом могут граждане, имеющие социальную или экономическую уязвимости, и при этом вынужденные покинуть свои дома из-за войны.

О том, кому можно оформить выплаты, сообщают Новини.LIVE.

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Где можно получить денежную помощь от УВКБ ООН

По информации пресс-центра организации, в рамках программы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев каждый член семьи в зависимости от ситуации сможет получить по 10 800 грн (3 600 грн на три месяца) или 12 300 грн (4 100 грн).

Соответствующая программа доступна для жителей города Днепр. Подать заявки на выплаты будут иметь право следующие категории граждан:

внутренние переселенцы, покинувшие свои дома из-за угрозы жизни/обязательной эвакуации;

беженцы, вернувшиеся из-за границы на родину.

При этом обязательным требованием является соблюдение социально-экономического критерия в виде среднемесячного дохода на каждого члена семьи, не превышающего 8 300 грн. Также будет учитываться наличие категории уязвимости. Это могут быть:

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Люди с I–III группой инвалидности;

Граждане, страдающие серьезными/хроническими заболеваниями;

Домохозяйства, возглавляемые людьми в возрасте от 60 лет;

Семьи, возглавляемые людьми старше 50 лет и не имеющие дохода;

Одинокие матери/отцы несовершеннолетних детей;

Многодетные семьи, в которых трое и более несовершеннолетних детей;

Беременные женщины/матери, имеющие ребенка в возрасте до трех лет.

Принять участие в программе смогут домохозяйства со следующими сроками переселения:

Переехали из-за угроз/вынужденной эвакуации, получили статус ВПЛ в течение периода до 45 дней; Переместились в период от 46 дней до шести месяцев назад из-за угроз жизни/обстрелов/обязательной эвакуации; Вернулись из других регионов домой после вынужденного перемещения (после 24 февраля 2022 года); Прибыли из-за границы не ранее трех месяцев назад и не позднее одного года назад.

Как подать заявку на участие в программе и список документов

По данным организации, прием в городе Днепр будет осуществляться по предварительному приглашению. Для этого необходимо заполнить специальную форму.

"Важная информация перед заполнением! Обратите внимание: заполнение этой формы является лишь записью в электронную очередь в пункт сбора данных в г. Днепр. Окончательное решение о выплате принимается только после личного собеседования со специалистом фонда", — говорится в сообщении.

Заявители должны собрать следующий перечень документов:

паспорт/документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код

свидетельство о рождении детей;

номер банковского счета;

документ, подтверждающий категорию уязвимости;

контактный номер телефона.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что "Каритас Украины" предоставляет финансовые гранты на зимовку в Полтаве и области. В частности, принять участие могут местные жители или внутренние переселенцы. Выплаты будут предоставлены тем, кто заинтересован в ведении сельского хозяйства или пострадал от негативных последствий войны. Деньги выплатят гражданам с I–III группой инвалидности и домохозяйствам, возглавляемым лицами в возрасте от 60 лет.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в ряде регионов действует программа "Единство". В ее рамках финансовую помощь могут получить переселенцы или жители, проживающие недалеко от линии фронта или государственной границы с РФ. Выплаты составляют 1 800 грн или 4 100 грн на каждого в месяц (на трехмесячный период).