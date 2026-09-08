Виплати від Карітас у вересні: кому з ВПО доступні гранти до 40 000 грн

Жінка тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року в одному із західних регіонів України представництво благодійної організації, яка є частиною міжнародної мережі "Карітас" та діє в структурі Української Греко-Католицької Церкви, відкрило реєстрацію для надання грошової допомоги на сільське господарство. Звернутися за виплатами можуть виключно громадяни, які були змушені переїхати з небезпечних областей через війну.

Про те, хто і де може отримати допомогу, розповідає видання Новини.LIVE.

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Кому доступні гранти від Карітас у вересні

Йдеться про програму, що розрахована на жителів Стрийської громади Львівській області.

Як зазначається, одним із напрямків допомоги проєкту Emergency Appeal є допомога у відновленні засобів до існування для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Проєкт надає можливість отримати доступ до таких послуг:

Навчання та перекваліфікація;

Працевлаштування;

Грант на власну справу;

Аграрний грант.

Зокрема, у вересні у Стрийській громаді доступна реєстрація на отримання грантів на сільське господарство (агрогранти).

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"Якщо Ви — внутрішньо переміщена особа у громаді, яка розташована на території Стрийської єпархії, і маєте господарство або мрієте його розвивати — запрошуємо скористатись цією можливістю", — йдеться у повідомленні.

Згідно з умовами програми, фінпідтримка може бути використана для:

придбання насіння, добрив, кормів;

купівлі сільськогосподарських інструментів;

отримання ветеринарних послуг;

ремонту теплиць, приміщень для утримання тварин, систем зрошення, техніки;

інших потреб, пов’язаних із розвитком господарства.

Як подати заявку та інші нюанси

Громадяни, які мають статус переселенця та проживають у громаді, що розташована на території Стрийської єпархії, можуть подати заявку на отримання аграрного гранту.

Для цього необхідно заповнити онлайн реєстраційну форму.

Організатори зауважили, що кожне домогосподарство матиме право подати лише одну заявку.

Щодо суми фінансового гранту, то остаточний розмір допомоги визначать за результатами оцінки потреб та запланованої діяльності.

Згідно з умовами програми, максимальний розмір допомоги не перевищуватиме 40 000 грн на кожне домогосподарство.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, кому доступна грошова допомога на ремонти будинків від UHF. За інформацією, йдеться про програму благодійників, спрямовану на підтримку переселенців у Чернігівському регіоні. Зокрема, звернутися за виплатами можуть жителі Корюківської громади, якщо будинки не мають пошкоджень, спричинених війною, проте є непридатними для проживання.

Також Новини.LIVE писали, що восени UNHCR реалізує програму з надання фіндопомоги жителям Донецької області. Йдеться про громадян зі статусом ВПО. Агенція приймає заявки від найбільш вразливих груп громадян. Зокрема, виплати передбачені для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. За умовами, вони отримуватимуть суму у 3 600 грн протягом трьох місяців.