Виплати до 20 тис. євро — програма допомоги діє у трьох областях України

Люди за комп'ютером з паперами. Фото: Freepik

До кінця 2025 року українці, які займаються бізнесом, можуть подати заявки на отримання фінансової допомоги від Міжнародної організації з міграції (MОМ). Програма охоплює три регіони.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Детальніше про програму допомоги для бізнесу

Наприкінці року Міжнародна організація з міграції реалізовує грантову програму, що є частиною проєкту "Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни". Його фінансує Федералье міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Зареєструватися на грошову допомогу для бізнесу у трьох областях можуть тільки деякі українські мікро- та малі підприємства. А саме:

працюють щонайменше рік;

є власністю громадян України;

діють у Київській, Чернігівській та Сумській областях;

можуть створити нові робочі місця (мінімум одне для мікро- або три для малих підприємств).

Розмір грошової допомоги різниться наступним чином:

до 7 тис. євро — мікропідприємствам;

до 20 тис. євро — малим підприємствам.

Як взяти участь у програмі

Подавати заявки на участь у програмі можна до 31 січня 2026 року або до вичерпання коштів, заповнивши спеціальну онлайн-форму.

Витратити кошти можна тільки на такі напрямки:

спеціалізоване обладнання, інструменти, необхідні для виробництва/переробки та іншу діяльність компанії;

ремонти/облаштування приміщень (меблі, стелажі);

сировину для виробничого процесу (до половини від розміру допомоги).

Усі заходи мають плануватися на термін до чотирьох місяців.

Уточнити деталі можна, надіславши листа на адресу: msbboost@iom.int (з темою: SME_2025).

Раніше повідомлялося про можливість оформити виплати від УВКБ ООН на пів року. Допомога передбачена для внутрішніх переселенців у Дніпропетровській області.

Ще ми розповідали про програму підтримки сільського господарства від Mercy Corps. Українці можуть отримати фінансову підтримку від 3 тис. доларів.