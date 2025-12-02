Виплати до 20 тис. євро — програма допомоги діє у трьох областях України

Фіндопомога до 20 тис. євро — де реєструють на виплати
До кінця 2025 року українці, які займаються бізнесом, можуть подати заявки на отримання фінансової допомоги від Міжнародної організації з міграції (MОМ). Програма охоплює три регіони.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації у соцмережі Facebook.
Детальніше про програму допомоги для бізнесу
Наприкінці року Міжнародна організація з міграції реалізовує грантову програму, що є частиною проєкту "Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни". Його фінансує Федералье міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини.
Зареєструватися на грошову допомогу для бізнесу у трьох областях можуть тільки деякі українські мікро- та малі підприємства. А саме:
- працюють щонайменше рік;
- є власністю громадян України;
- діють у Київській, Чернігівській та Сумській областях;
- можуть створити нові робочі місця (мінімум одне для мікро- або три для малих підприємств).
Розмір грошової допомоги різниться наступним чином:
- до 7 тис. євро — мікропідприємствам;
- до 20 тис. євро — малим підприємствам.
Як взяти участь у програмі
Подавати заявки на участь у програмі можна до 31 січня 2026 року або до вичерпання коштів, заповнивши спеціальну онлайн-форму.
Витратити кошти можна тільки на такі напрямки:
- спеціалізоване обладнання, інструменти, необхідні для виробництва/переробки та іншу діяльність компанії;
- ремонти/облаштування приміщень (меблі, стелажі);
- сировину для виробничого процесу (до половини від розміру допомоги).
Усі заходи мають плануватися на термін до чотирьох місяців.
Уточнити деталі можна, надіславши листа на адресу: msbboost@iom.int (з темою: SME_2025).
