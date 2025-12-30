Відео
Фіндопомога для українців — кого чекають зміни у 2026 році

Фіндопомога для українців — кого чекають зміни у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 11:00
Виплати від благодійників — що і для кого зміниться у 2026 році
Жінка у сільській місцевості. Фото: УНІАН

У Нікопольському районі Дніпропетровської області, що регулярно потерпає від обстрілів російської армії, відбудуться зміни в реалізації програм надання грошової та гуманітарної допомоги у 2026 році. Деякі з них більше не функціонуватимуть, натомість запрацюють нові, щоб не залишити громадян без підтримки.

Про це повідомили у пресслужбі Нікопольської районної військової адміністрації.

Які програми підтримки призупинять на Нікопольщині

В адміністрації поінформували, що у 2025 році в постраждалому від російських атак Нікопольському районі завершиться дія програми "Продовольча допомога вразливим групам населення в Україні" від Всесвітньої продовольчої програми (WFP) та благодійного фонду "Янголи Спасіння".

Зокрема, в рамках відповідної програми у Марганецькій територіальній громаді жителям надавалась гуманітарна допомога. Однак, з нового року реалізація продовольчої допомоги у вигляді надання громадянам хліба припиниться.

Які обіцяють нові програми допомоги

За даними місцевої влади, у 2026 році благодійна організація "Посмішка" буде здійснювати подальший супровід проєкту та реалізацію програм з надання грошової допомоги населенню. Нова підтримка охопить такі територіальні громади:

  • Мирівську;
  • Покровську;
  • Червоногригорівську;
  • Марганецьку;
  • Нікопольську.

"Нікопольська РВА підтримує робочу координацію з новим партнером для узгодження форматів та графіків надання допомоги у 2026 році", — повідомляють в адміністрації.

БФ "Посмішка ЮА" є провідною неприбутковою, недержавною, гуманітарною організацією в Україні, яка функціонує з 2013 року та працює для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Також надалі працюватиме благодійний фонд "Янголи Спасіння" в Нікопольському районі та навколишніх територіях, втілюючи гуманітарні програми. Передбачається надання допомоги за такими напрямками:

  • допомога в евакуації;
  • психосоціальна підтримка:
  • відбудова зруйнованого житла;
  • надання допомоги в натуральній формі.

Також БФ "Янголи Спасіння" має намір працювати над запуском нових ініціатив з надання підтримки постраждалому від війни населенню у 2026 році.

Раніше ми повідомляли, що у трьох регіонах громадяни з інвалідністю можуть отримати грошову допомогу. Благодійники обіцяють виплатити до 4 тис. грн на покриття базових потреб.  

Ще розповідали, що у БО "Caritas-Spes Kharkiv" обіцяють надати фінансову допомогу для постраждалих від бойових дій домогосподарств. Розмір виплат становитиме 10,8 тис. грн. 

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
