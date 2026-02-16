Выплаты от Каритас-Спес — кто сможет получить грантовую помощь до 2,8 тыс. долларов

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в одном из прифронтовых регионов могут присоединиться к грантовому проекту по поддержке сельского хозяйства в феврале 2026 года. Домохозяйства уязвимых групп смогут получить до 2,8 тыс. долларов.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на пресс-центр организации.

Реклама

Читайте также:

Кто сможет получить грантовую помощь

Как отмечается, речь идет о проекте "FARM" — Усиление средств существования в сельском хозяйстве для уязвимых домохозяйств". Его реализует Каритас-Спес Украина", что является религиозной миссией Римско-Католической Церкви. Благотворительная организация оказывает помощь уязвимым слоям населения в Украине.

На этот раз на поддержку могут рассчитывать сельские домохозяйства. Средства предоставят на восстановление и развитие.



Проект предусматривает предоставление гражданам грантовой помощи:

От 33,6 тыс. грн (774 долларов) до 125 тыс. грн (2,8 тыс. долларов); Дополнительные гранты от 8,4 тыс. грн (193 доллара) — 16,8 тыс. грн (387 доллара) на обучение.

Где доступны выплаты на сельское хозяйство

Грантовый проект охватывает такие населенные пункты Барвинковской громады Харьковской области:

с. Ивановка;

с. Дмитровка;

с. Марьевка;

с. Красная Балка.

Среди условий для граждан, которые могут подавать заявки:

наличие опыта в области растениеводства и животноводства;

доля сельскохозяйственной продукции, идущей на продажу, не менее 40%;

обрабатывают земли от 0,15 до 2 гектаров;

отсутствует аналогичная помощь в течение шести месяцев;

нет регистрации в качестве физлиц-предпринимателей.

Средства можно будет использовать на приобретение семян, удобрений, кормов, на ветуслуги, молодняк животных, инвентарь и ремонт.

Для предварительной регистрации необходимо заполнить онлайн-форму.

Какая еще доступна помощь от Каритас

В феврале реализуют еще одну программу помощи от Каритас. Речь идет об "Инициативе телемедицинской помощи и поддержки жизнедеятельности (V.I.T.A.L.)".

Ее воплощают совместно "Каритас Харьков", "Каритас Украина" и "Каритас Италия" при финподдержке Итальянского агентства по вопросам сотрудничества в сфере развития.

Проект действует для уязвимых групп жителей Харьковской области. Целью является предоставление доступа к базовым медицинским, психосоциальным и соцуслугам.

Ранее мы рассказывали, что в Украине "детскую" помощь можно будет оформить в упрощенном формате. Теперь заявки можно подавать также через ЦПАУ.

Еще сообщалось, что ERC регистрирует заявки для участия в проекте по оказанию помощи семьям, пострадавшим от войны. Граждане смогут получить до 42 тыс. грн.