Виплати від Карітас-Спес — хто зможе отримати грантову допомогу до 2,8 тис. доларів

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці в одному з прифронтових регіонів можуть долучитися до грантового проєкту з підтримки сільського господарства у лютому 2026 року. Домогосподарства вразливих груп зможуть отримати до 2,8 тис. доларів.

Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на пресцентр організації.

Реклама

Читайте також:

Хто зможе отримати грантову допомогу

Як зазначається, йдеться про проєкт "FARM" — Посилення засобів існування у сільському господарстві для вразливих домогосподарств". Його реалізує Карітас-Спес Україна", що є релігійною місією Римсько-Католицької Церкви. Благодійна організація надає допомогу вразливим верствам населення в Україні.

Цього разу на підтримку можуть розраховувати сільські домогосподарства. Кошти нададуть на відновлення та розвиток.

Проєкт передбачає надання громадянам грантової допомоги:

Від 33,6 тис. грн (774 доларів) до 125 тис. грн (2,8 тис. доларів); Додаткові гранти від 8,4 тис. грн (193 долари) — 16,8 тис. грн (387 долари) на навчання.

Де доступні виплати на сільське господарство

Грантовий проєкт охоплює такі населені пункти Барвінківської громади Харківської області:

с. Іванівка;

с. Дмитрівка;

с. Мар’ївка;

с. Червона Балка.

Серед умов для громадян, які можуть подавати заявки:

наявність досвіду у галузях рослинництва та тваринництва;

частка сільськогосподарської продукції, що йде на продаж, не менш ніж 40%;

обробляють землі від 0,15 до 2 гектарів;

відсутня аналогічна допомога упродовж шести місяців;

немає реєстрації як фізособів-підприємців.

Кошти можна буде використати на придбання насіння, добрив, кормів, на ветпослуги, молодняк тварин, інвентар та ремонт.

Для попередньої реєстрації необхідно заповнити онлайн-форму.

Яка ще доступна допомога від Карітас

У лютому реалізують ще одну програму допомоги від Карітас. Йдеться про "Ініціативу телемедичної допомоги та підтримки життєдіяльності (V.I.T.A.L.)".

Її втілюють спільно "Карітас Харків", "Карітас Україна" та "Карітас Італія" за фінпідтримки Італійської агенції з питань співробітництва у сфері розвитку.

Проєкт доступний для вразливих груп мешканців Харківської області. Метою є надання доступу до базових медичних, психосоціальних та соцпослуг.

Раніше ми розповідали, що в Україні "дитячу" допомогу можна буде оформити у спрощеному форматі. Тепер заявки можна подавати також через ЦНАПи.

Ще повідомлялося, що ERC реєструє заявки для участі у проєкті з надання допомоги родинам, що постраждали від війни. Громадяни зможуть отримати до 42 тис. грн.