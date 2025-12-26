Выплаты от УВКБ ООН — кто и где сможет получить 10,8 тыс. грн в январе 2026 года

Граждане пожилого возраста. Фото: Freepik

С 5 января 2026 года жители ряда регионов смогут снова подавать заявки на получение финансовой помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В частности, зарегистрироваться на выплаты смогут граждане в Сумской области, где активно работали благотворители в прошлом году.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра УВКБ ООН в Telegram.

Кто сможет получить помощь от УВКБ ООН в 2026 году

По информации пресс-службы организации, с 5 января программа финподдержки населения от УВКБ ООН снова заработает в ряде областей, в частности, Сумской, граничащей со страной-агрессором. Она в дальнейшем будет ориентирована на наиболее уязвимые категории граждан двух основных групп:

Внутренних переселенцев, которые имеют соответствующий статус и документ с подтверждением перемещения (не превышает полгода). Ключевым условием является то, что заявители не должны получать помощь от других благотворителей в течение предыдущих трех месяцев. Беженцев, вернувшихся из других стран на прежний адрес проживания после выезда из-за боевых действий (чтобы подтвердить соответствующий статус нужен будет документ с удостоверением факта выезда). Претенденты не должны получать помощь от других подобных организаций предыдущие три месяца.

УВКБ ООН будет использовать критерии уязвимости для выявления и предоставления финподдержки гражданам, которые больше всего нуждаются в помощи, помогая удовлетворить базовые потребности, такие как жилье, продукты питания, медикаменты, одежда и отопление.

"Это делается для того, чтобы ресурсы дошли до тех, кто в них больше всего нуждается и к тем, кто имеет приоритет в оказании помощи, как, например, лица, нуждающиеся в срочной поддержке после ракетных ударов или эвакуации, а также лица, которые вернулись, и лица, которые являются социально-экономически уязвимыми или имеют особые потребности в защите", — говорится в сообщении.

Заявители должны иметь одну из таких категорий уязвимости:

семьи, где воспитанием малолетних детей занимается один из родителей, или на иждивении есть граждане старшего возраста от 55 лет;

домохозяйства, которые возглавляют граждане, которым более 55 лет;

домохозяйства, где проживают одинокие граждане старшего возраста, или которые воспитывают несовершеннолетних детей;

семьи, где есть граждане с инвалидностью или хроническими болезнями, подтвержденные медицинскими заключениями.

По правилам, размер дохода на одного члена домохозяйства должен быть в рамках 5,4 тыс. грн.

Размер денежной помощи и как получить

Граждане, соответствующие критериям, получат 3,6 тыс. грн на человека/в месяц. Денежную помощь будут предоставлять сроком на три месяца, то есть один человек сможет получить 10,8 тыс. грн на три месяца. Всю сумму трехмесячной помощи УВКБ ООН отправит банковским переводом или через перевод Western Union, на счет главы домохозяйства.

С 5 января организаторы начнут сообщать в своих телеграм-каналах, где будут работать мобильные группы для сбора заявок, поэтому стоит следить за объявлениями в своих регионах.

Ранее мы писали, что украинцы в конце года получат помощь на зиму от БФ "Стабилизейшен Суппорт Сервисез". Деньги предоставят на твердое топливо.

Также мы рассказывали, что в ряде регионов люди, которые занимаются бизнесом, смогут получить помощь по программе BLOOM. На собственное дело можно будет оформить до 5 тыс. долларов.