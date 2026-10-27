Пожилые люди. Фото: Freepik

В шести областях Украины правозащитная общественная организация Fight For Right, занимающаяся защитой прав людей с инвалидностью, предоставит возможность получить денежную помощь на удовлетворение базовых потребностей, связанных с преодолением рисков и угроз для безопасности во время войны. В частности, при отборе будет учитываться факт перемещения.

О том, кому предусмотрены соответствующие выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Что предусматривает программа помощи от Fight For Right

Речь идет о проекте "Интегрированная первичная медицинская помощь, инклюзия и защита", который предусматривает предоставление гражданам с ограниченными возможностями финансовой помощи для преодоления рисков во время войны в ряде областей Украины.

"Fight For Right предоставляет денежную помощь людям с инвалидностью для преодоления рисков и угроз безопасности в прифронтовых областях", — говорится в сообщении общественной организации.

Согласно инициативе, помощь направлена на покрытие индивидуальных потребностей, связанных с преодолением конкретных рисков и угроз для безопасности.

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Где будет доступна финансовая поддержка

По информации организаторов, только граждане с инвалидностью, проживающие в определенных областях, смогут рассчитывать на получение денежной помощи.

Жители следующих регионов смогут получить выплаты:

Днепропетровский: Синельниковский район; Донецкий: Краматорский и Покровский районы; Харьковский: Богодуховский, Харьковский и Лозовский районы; Херсонский: Бериславский район; Сумской: Конотопский и Ахтырский районы; Запорожский: Запорожский район.

Как подать заявку на выплаты и другие нюансы

Граждане, соответствующие условиям программы и проживающие в вышеуказанных районах, могут подать заявку, заполнив специальную онлайн-форму.

Организаторы отметили, что подача формы еще не гарантирует автоматического предоставления денежной помощи. Каждый запрос будет рассматриваться индивидуально в соответствии с критериями и требованиями проекта, а также наличием финансовых ресурсов.

При необходимости с заявителями свяжутся для уточнения дополнительной информации и дальнейших действий.

В то же время при отборе также будут учитывать внутреннее перемещение и наличие в семье нескольких человек с инвалидностью.

Денежную помощь людям с инвалидностью предоставят в рамках консорциума OPORA, возглавляемого Première Urgence Internationale, при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

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