Виплати до 1,5 тис. доларів — де в Україні доступні гранти для домогосподарств

Фінпідтримка домогосподарств — як отримати 1,5 тис. доларів
В одній з українських областей громадянам доступна програма підтримки малих виробників продукції, що працюють на постраждалих від війни територіях. В її рамках можна буде отримати гранти до 1,5 тис. доларів.
Про це повідомляє пресцентр громадської організації "Південна стратегія розвитку".
Умови програми підтримки для прифронтових домогосподарств
Як зазначається, у січні 2026 року активісти "Південної стратегії розвитку" приймають заявки на грантову та навчальну програму підтримки присадибного виробництва у Херсонській області. Метою відповідного проєкту є надання фінансової допомоги для малих виробників фермерської та аграрної продукції на територіях, що постраждали від війни.
Проєкт реалізують у таких громадах Херсонської області:
- у Великоолександрівській громаді;
- у Високопільській громаді.
В його рамках нададуть кошти на такі складові діяльності фермерів:
- купівлю кормів, молодняка тварин/птиці;
- придбання насіння/добрив/садового інвентарю;
- купівлю приладів для переробки/зберігання продукції;
- придбання системи поливу/теплиці/дрібну сільгосптехніку.
Розмір допомоги, хто і як може подати заявку
Долучитися до програми можуть фізособи або фізособи-підприємці (ФОП), дотримавшись кількох основних умов. А саме:
- є бізнес, що пов'язаний з вирощуванням, переробкою чи реалізацією харчових продуктів, тваринництвом чи птахівництвом;
- мешкають у вищевказаних громадах;
- готові пройти обов'язкове навчання та створити план використання гранту;
- не були учасниками попереднього проєкту з виплатами 700 доларів та не мали грантової підтримки від інших організацій протягом останніх шести місяців.
Подавати заявки для реєстрації у проєкті можна до 26 січня 2026 року.
"Отримані дані будуть використані для визначення фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців, які можуть взяти участь у відборі в якості учасників програми залучення фінансування на умовах грантової підтримки", — йдеться у повідомленні.
Відібраним учасникам, які пройдуть обов'язкове навчання від тренерів з планування та розвитку бізнесу, нададуть гранти до 1,5 тис. доларів.
