Виплати до 1,5 тис. доларів — де в Україні доступні гранти для домогосподарств

Людина тримає американську валюту. Фото: Новини.LIVE

В одній з українських областей громадянам доступна програма підтримки малих виробників продукції, що працюють на постраждалих від війни територіях. В її рамках можна буде отримати гранти до 1,5 тис. доларів.

Про це повідомляє пресцентр громадської організації "Південна стратегія розвитку".

Реклама

Читайте також:

Умови програми підтримки для прифронтових домогосподарств

Як зазначається, у січні 2026 року активісти "Південної стратегії розвитку" приймають заявки на грантову та навчальну програму підтримки присадибного виробництва у Херсонській області. Метою відповідного проєкту є надання фінансової допомоги для малих виробників фермерської та аграрної продукції на територіях, що постраждали від війни.

Проєкт реалізують у таких громадах Херсонської області:

у Великоолександрівській громаді;

у Високопільській громаді.

В його рамках нададуть кошти на такі складові діяльності фермерів:

купівлю кормів, молодняка тварин/птиці;

придбання насіння/добрив/садового інвентарю;

купівлю приладів для переробки/зберігання продукції;

придбання системи поливу/теплиці/дрібну сільгосптехніку.

Розмір допомоги, хто і як може подати заявку

Долучитися до програми можуть фізособи або фізособи-підприємці (ФОП), дотримавшись кількох основних умов. А саме:

є бізнес, що пов'язаний з вирощуванням, переробкою чи реалізацією харчових продуктів, тваринництвом чи птахівництвом;

мешкають у вищевказаних громадах;

готові пройти обов'язкове навчання та створити план використання гранту;

не були учасниками попереднього проєкту з виплатами 700 доларів та не мали грантової підтримки від інших організацій протягом останніх шести місяців.

Подавати заявки для реєстрації у проєкті можна до 26 січня 2026 року.

"Отримані дані будуть використані для визначення фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців, які можуть взяти участь у відборі в якості учасників програми залучення фінансування на умовах грантової підтримки", — йдеться у повідомленні.

Відібраним учасникам, які пройдуть обов'язкове навчання від тренерів з планування та розвитку бізнесу, нададуть гранти до 1,5 тис. доларів.

Раніше ми писали, що Карітас надає українцям допомогу на оренду житла. Підтримка передбачена на пів року в одному з міст.

Також повідомлялося, що низці категорій громадян доступні виплати від UNHCR. Зокрема, претендувати на грошову допомогу можуть ті, кому більш ніж 55 років.