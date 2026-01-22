Відео
Головна Фінанси Фінпідтримка домогосподарств — як отримати 1,5 тис. доларів

Фінпідтримка домогосподарств — як отримати 1,5 тис. доларів

Дата публікації: 22 січня 2026 13:01
Виплати до 1,5 тис. доларів — де в Україні доступні гранти для домогосподарств
Людина тримає американську валюту. Фото: Новини.LIVE

В одній з українських областей громадянам доступна програма підтримки малих виробників продукції, що працюють на постраждалих від війни територіях. В її рамках можна буде отримати гранти до 1,5 тис. доларів.

Про це повідомляє пресцентр громадської організації "Південна стратегія розвитку".

Читайте також:

Умови програми підтримки для прифронтових домогосподарств

Як зазначається, у січні 2026 року активісти "Південної стратегії розвитку" приймають заявки на грантову та навчальну програму підтримки присадибного виробництва у Херсонській області. Метою відповідного проєкту є надання фінансової допомоги для малих виробників фермерської та аграрної продукції на територіях, що постраждали від війни.

Проєкт реалізують у таких громадах Херсонської області:

  • у Великоолександрівській громаді;
  • у Високопільській громаді.

В його рамках нададуть кошти на такі складові діяльності фермерів:

  • купівлю кормів, молодняка тварин/птиці;
  • придбання насіння/добрив/садового інвентарю;
  • купівлю приладів для переробки/зберігання продукції;
  • придбання системи поливу/теплиці/дрібну сільгосптехніку.

Розмір допомоги, хто і як може подати заявку

Долучитися до програми можуть фізособи або фізособи-підприємці (ФОП), дотримавшись кількох основних умов. А саме:

  • є бізнес, що пов'язаний з вирощуванням, переробкою чи реалізацією харчових продуктів, тваринництвом чи птахівництвом;
  • мешкають у вищевказаних громадах;
  • готові пройти обов'язкове навчання та створити план використання гранту;
  • не були учасниками попереднього проєкту з виплатами 700 доларів та не мали грантової підтримки від інших організацій протягом останніх шести місяців.

Подавати заявки для реєстрації у проєкті можна до 26 січня 2026 року.

"Отримані дані будуть використані для визначення фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців, які можуть взяти участь у відборі в якості учасників програми залучення фінансування на умовах грантової підтримки", — йдеться у повідомленні.

Відібраним учасникам, які пройдуть обов'язкове навчання від тренерів з планування та розвитку бізнесу, нададуть гранти до 1,5 тис. доларів.

Раніше ми писали, що Карітас надає українцям допомогу на оренду житла. Підтримка передбачена на пів року в одному з міст. 

Також повідомлялося, що низці категорій громадян доступні виплати від UNHCR. Зокрема, претендувати на грошову допомогу можуть ті, кому більш ніж 55 років.  

виплати фінансова допомога гроші гранти грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
