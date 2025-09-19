Выплаты от УВКБ ООН — где станет доступна финпомощь в сентябре

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

22 сентября 2025 года жители одной из прифронтовых громад получат возможность зарегистрироваться в программе по предоставлению денежной помощи от представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Воспользоваться такой возможностью смогут жители Сумской области.

Об этом информирует пресс-центр организации в Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Где станет доступна финпомощь от УВКБ ООН

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев регулярно принимает заявки на финпомощь в Сумской области, страдающей от российских обстрелов. По информации организаторов, на этот раз регистрация на выплаты в рамках программы станет доступна в Андрияшевской громаде.

Средства предусмотрены для поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, которые вернулись на родину после переезда за границу из-за российской агрессии.

Важным требованием является то, чтобы вышеназванные категории лиц до этого не получали подобной помощи от других украинских или иностранных организаций за последние три месяца. Среди других условий по переселенцам — срок перемещения по областям страны не должен превышать полгода.

УВКБ ООН выплатит каждому члену семьи-заявителю по 3,6 тыс. грн на одного человека. Поскольку выплаты рассчитаны на три месяца, каждый получит по 10,8 тыс. грн.

Приоритетно помощь предоставят ВПЛ и беженцам без требования по срокам перемещения, если будет присутствовать один из критериев уязвимости:

неполная семья с детьми до 18 лет или лицами от 55 лет;

в семье есть только пожилые люди, или, которые воспитывают малолетних детей;

есть лица, у которых диагностированы тяжелые болезни или есть инвалидность.

При этом доход домохозяйства в месяц на одного человека должен быть ниже 5,4 тыс. грн.

Регистрация на финансовую помощь

Денежную помощь от УВКБ ООН граждане смогут оформить в с. Андрияшевка, предварительно зарегистрировавшись по номеру телефона: 063 182 68 38.

"Открыта запись в очередь для приема в с. Андрияшевка на 22 сентября 2025 (понедельник), регистрация происходит по телефону", — говорится в сообщении.

Также ожидаются выезды мобильных групп для регистрации на программу финпомощи УВКБ ООН в других населенных пунктах Сумской области.



Ранее мы сообщали о доступе к грантовой программе в сентябре 2025 года. В частности, граждане могут подавать заявки на финпомощь до 32 тыс. грн.

Также рассказывали, что украинские женщины могут получить средства на бизнес до 3 тыс. долларов. Регистрация в программе продлится до конца сентября.