Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії
Головна Фінанси Фінпідтримка від УВКБ ООН — кому вплатять 10,8 тис. грн восени

Фінпідтримка від УВКБ ООН — кому вплатять 10,8 тис. грн восени

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 13:00
Виплати від УВКБ ООН — де стане доступна фіндопомога у вересні
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

22 вересні 2025 року жителі однієї з прифронтових громад отримають змогу зареєструватися у програмі з надання грошової допомоги від представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Скористатися такою можливістю зможуть мешканці Сумської області. 

Про це інформує пресцентр організації у Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

Де стане доступна фіндопомога від УВКБ ООН

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців регулярно приймає заявки на фіндопомогу у Сумській області, що потерпає від російських обстрілів. За інформацією організаторів, цього разу реєстрація на виплати в рамках програми стане доступна в Андріяшівській громаді.

Кошти передбачені для підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців, які повернулися на батьківщину після переїзду за кордон через російську агресію.

Важливою вимогою є те, щоб вищеназвані категорії осіб до цього не отримували подібної допомоги від інших українських або іноземних організацій за останні три місяці. З-поміж інших умов щодо переселенців — термін переміщення по областях країни не має перевищувати пів року.

УВКБ ООН виплатить кожному члену родини-заявнику по 3,6 тис. грн на одну особу. Оскільки виплати розраховані на три місяці, кожен отримає по 10,8 тис. грн. 

Пріоритетно допомогу нададуть ВПО та біженцям без вимоги щодо термінів переміщення, якщо буде наявний один з критеріїв вразливості:

  • неповна родина з дітьми до 18 років чи особами від 55 років;
  • у родині є лише люди похилого віку, або, які виховують малолітніх дітей;
  • є особи, у яких діагностовані важкі хвороби чи є інвалідність.

При цьому дохід домогосподарства на місяць на одну особу має бути нижчим за 5,4 тис. грн.

Реєстрація на фінансову допомогу

Грошову допомогу від УВКБ ООН громадяни зможуть оформити у с. Андріяшівка, попередньо зареєструвавшись за номером телефону: 063 182 68 38.

"Відкрито запис в чергу для прийому у с. Андріяшівка на 22 вересня 2025 (понеділок), реєстрація відбувається за номером телефону", — йдеться у повідомленні.

Також очікуються виїзди мобільних груп для реєстрації на програму фіндопомоги УВКБ ООН  в інших населених пунктах Сумської області.
 
Раніше ми повідомляли про доступ до грантової програми у вересні 2025 року. Зокрема, громадяни можуть подавати заявки на фіндопомогу до 32 тис. грн. 

Також розповідали, що українські жінки можуть отримати кошти на бізнес до 3 тис. доларів. Реєстрація у програмі триватиме до кінця вересня. 

виплати фінансова допомога матеріальна допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації