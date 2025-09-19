Виплати від УВКБ ООН — де стане доступна фіндопомога у вересні

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

22 вересні 2025 року жителі однієї з прифронтових громад отримають змогу зареєструватися у програмі з надання грошової допомоги від представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Скористатися такою можливістю зможуть мешканці Сумської області.

Про це інформує пресцентр організації у Telegram-каналі.

Де стане доступна фіндопомога від УВКБ ООН

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців регулярно приймає заявки на фіндопомогу у Сумській області, що потерпає від російських обстрілів. За інформацією організаторів, цього разу реєстрація на виплати в рамках програми стане доступна в Андріяшівській громаді.

Кошти передбачені для підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців, які повернулися на батьківщину після переїзду за кордон через російську агресію.

Важливою вимогою є те, щоб вищеназвані категорії осіб до цього не отримували подібної допомоги від інших українських або іноземних організацій за останні три місяці. З-поміж інших умов щодо переселенців — термін переміщення по областях країни не має перевищувати пів року.

УВКБ ООН виплатить кожному члену родини-заявнику по 3,6 тис. грн на одну особу. Оскільки виплати розраховані на три місяці, кожен отримає по 10,8 тис. грн.

Пріоритетно допомогу нададуть ВПО та біженцям без вимоги щодо термінів переміщення, якщо буде наявний один з критеріїв вразливості:

неповна родина з дітьми до 18 років чи особами від 55 років;

у родині є лише люди похилого віку, або, які виховують малолітніх дітей;

є особи, у яких діагностовані важкі хвороби чи є інвалідність.

При цьому дохід домогосподарства на місяць на одну особу має бути нижчим за 5,4 тис. грн.

Реєстрація на фінансову допомогу

Грошову допомогу від УВКБ ООН громадяни зможуть оформити у с. Андріяшівка, попередньо зареєструвавшись за номером телефону: 063 182 68 38.

"Відкрито запис в чергу для прийому у с. Андріяшівка на 22 вересня 2025 (понеділок), реєстрація відбувається за номером телефону", — йдеться у повідомленні.

Також очікуються виїзди мобільних груп для реєстрації на програму фіндопомоги УВКБ ООН в інших населених пунктах Сумської області.



