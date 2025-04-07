UNHCR будет платить деньги украинцам три месяца — кто в списке

Финподдержка от UNHCR — кто сможет получить деньги весной
Жители одного из регионов могут получить выплаты на три месяца в рамках программы многоцелевой помощи UNHCR Ukraine. Регистрацию на финпомощь откроет партнер программы БФ "Право на защиту".
Об этом анонсировали в пресс-центре UNHCR в Telegram.
Условия программы финпомощи от UNHCR
Денежная помощь от UNHCR предусмотрена для жителей Кролевецкой территориальной громады в Сумской области. Заявки будут принимать 9 апреля 2025 года.
Выплаты будут доступны:
- внутренним переселенцам, которые переехали за последние полгода;
- беженцам, которые вернулись домой после выезда за границу из-за войны.
Граждане должны соответствовать следующим критериям уязвимости:
- ограниченные финансовые ресурсы: доход на одного человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн;
- в семье есть только отец или мать, которые воспитывают малолетних детей или заботятся о лицах старшего возраста;
- в домохозяйстве есть только лица пожилого возраста, которые воспитывают детей до 18 лет;
- в семье есть тяжелобольные лица или лица с инвалидностью.
Сумма помощи для особо уязвимых категорий лиц составляет 10,8 тыс. грн. Каждый член домохозяйства получит по 3,6 тыс. грн в течение трехмесячного периода.
Как зарегистрироваться в программе помощи
Подать заявки на помощь можно будет 9 апреля 2025 года, в г. Кролевец (Кролевецкая ТГ). Адрес приема: пл. Мира, 2 (часы работы: 12:15-14:00). Попасть на прием можно только по предварительной записи.
Граждане могут обращаться по такому контактному номеру телефона для предварительной регистрации — 063 182 68 38.
В течение недели в области будут работать мобильные группы для регистрации на финпомощь. За соответствующими объявлениями нужно следить в Telegram-канале организации.
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