UNHCR будет платить деньги украинцам три месяца — кто в списке

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители одного из регионов могут получить выплаты на три месяца в рамках программы многоцелевой помощи UNHCR Ukraine. Регистрацию на финпомощь откроет партнер программы БФ "Право на защиту".

Об этом анонсировали в пресс-центре UNHCR в Telegram.

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Условия программы финпомощи от UNHCR

Денежная помощь от UNHCR предусмотрена для жителей Кролевецкой территориальной громады в Сумской области. Заявки будут принимать 9 апреля 2025 года.

Выплаты будут доступны:

внутренним переселенцам, которые переехали за последние полгода;

беженцам, которые вернулись домой после выезда за границу из-за войны.

Граждане должны соответствовать следующим критериям уязвимости:

ограниченные финансовые ресурсы: доход на одного человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн;

в семье есть только отец или мать, которые воспитывают малолетних детей или заботятся о лицах старшего возраста;

в домохозяйстве есть только лица пожилого возраста, которые воспитывают детей до 18 лет;

в семье есть тяжелобольные лица или лица с инвалидностью.

Сумма помощи для особо уязвимых категорий лиц составляет 10,8 тыс. грн. Каждый член домохозяйства получит по 3,6 тыс. грн в течение трехмесячного периода.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Подать заявки на помощь можно будет 9 апреля 2025 года, в г. Кролевец (Кролевецкая ТГ). Адрес приема: пл. Мира, 2 (часы работы: 12:15-14:00). Попасть на прием можно только по предварительной записи.

Граждане могут обращаться по такому контактному номеру телефона для предварительной регистрации — 063 182 68 38.

В течение недели в области будут работать мобильные группы для регистрации на финпомощь. За соответствующими объявлениями нужно следить в Telegram-канале организации.

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