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Финмониторинг в Ощадбанке — когда грозят ограничения

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 06:01
Блокировка счетов в Ощадбанке — что нужно знать о проверках клиентов
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "Ощадбанке", в соответствии с законодательством, предусмотрена процедура финансового мониторинга, которая необходима для выявления и предотвращения незаконных финансовых операций, в частности, связанных с легализацией незаконных средств, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. В банке объяснили нюансы блокировки счетов с целью соответствующей проверки клиентов.

Об этом сообщили представители Ощадбанка на странице в соцсети Facebook.

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С вопросом о продолжительности блокировки счетов в Ощадбанке обращаются сами клиенты. Одна из гражданок рассказала, что не может длительное время воспользоваться собственными средствами, поскольку банк фактически заблокировал доступ к счету.

Женщина отметила, что, по ее мнению, никаких нарушений не допускала. В июне 2025 года предоставила полный пакет необходимых документов, которые запросил банк. Среди них были:

  • официальная справка о доходах из немецкого госучреждения (соцвыплата);
  • банковская выписка со счета в ФРГ;
  • объяснение о переводе между собственными картами.

"...я так и не получила никакого ответа или объяснения, несмотря на все предоставленные документы... Прошу предоставить публичный комментарий и объяснить, почему нет решения уже в течение трех с половиной недель", — говорится в обращении.

Правила финансового мониторинга в Ощадбанке

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отметил, что в соответствии с условиями соглашения между банком и клиентом, определяющего условия предоставления комплекса банковских услуг, предусмотрена возможность введения ограничений.

Это прописано в Договоре комплексного банковского обслуживания (ДКБО) и в требованиях действующего законодательства Украины. В частности, согласно закону N361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 6 декабря 2019 года, банк имеет право устанавливать ограничения на финоперации клиентов до получения документов для надлежащей проверки в случае подозрительных операций.

Согласно правилам, после рассмотрения документов банк примет решение о предоставлении разрешения или отказе в поддержании деловых отношений с клиентом.

При этом рассмотрение документов осуществляется в порядке очереди их поступления. Точных сроков по соответствующей процедуре нет.

"Для получения информации о принятом банком решении следует обратиться в отделение, которым был принят ваш пакет документов", — добавили в банке.

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

Ранее мы сообщали, что клиенты Ощадбанка могут защитить собственные счета. Для этого в банке предусмотрена услуга страхования от мошенничества.

Также рассказывали о совершенствовании услуг в мобильном приложении "Ощад 24/7". В частности, клиентам предоставлена возможность обновления данных онлайн и передачи документов из "Дії".

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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