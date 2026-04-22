Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Фінмоніторинг в Ощадбанку: як вивести заблоковані кошти

Ua ru
Дата публікації: 22 квітня 2026 06:01
Ощадбанк блокує рахунки через фінмоніторинг: як забрати кошти
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році в рамках українського законодавства про фінансовий моніторинг Ощадбанк може блокувати громадянам картки для підтвердження законності походження коштів, а знімає його чи надає вивести кошти після особистої подачі у банківське відділення пакета документів. Відомо, як діяти громадянам, які перебувають за кордоном і не мають можливості особисто звернутись в офіс банку.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на портал "Мінфін".

Як вивести заблоковані гроші з Ощадбанку

Цього року Ощадбанк продовжує перевіряти операції як фізичних осіб, так і підприємців чи юридичних осіб на предмет легальності коштів, відповідно до частини 1 ст. 15 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

У разі появи підозр фінустанова блокує рахунки та просить надати додаткові відомості щодо платежів. Якщо документи не підтвердять законності доходів, банк матиме право відмовитись від співпраці з клієнтом.

На такі випадки передбачена процедура виведення залишку коштів на рахунки в інші фінустанови протягом 30 календарних днів від ухвалення відповідного рішення. Клієнти для цього мають подати:

Читайте також:
  • заяву на право виведення залишку коштів з рахунку;
  • реквізити рахунку, відкритий в іншій фінустанові;
  • паспорт/інший документ посвідчення особи; 
  • ідентифікаційний код.

Така процедура вимагає особистої участі власника заблокованих коштів. У зв'язку з цим громадянам, які перебувають за межами країни, дещо складніше виконати відповідну вимогу.

Про це розповіла одна із клієнток на порталі "Мінфін". Вона зазначила, що зняти обмеження через відеодзвінок з представником банку неможливо. Однак у фінустанові біженцям для виведення залишку на рахунку передбачений альтернативний варіант. Якщо немає змоги прибути особисто, дозволяється оформити нотаріальну довіреність на іншу людину. Вона має надати документи банку, після чого зможе від імені клієнта закрити рахунок.

"Не дають закрити карту Ощадбанку онлайн, при тому, що залишилося на карті 19 000 грн, які не можу навіть нікуди перевести через фінмоніторинг, можливості приїхати в Україну немає, на гарячій лінії говорять тільки самій або довіреній особі закривати/давати документи про походження коштів", — йдеться у повідомленні.

Які операції Ощадбанк може розцінити як ризикові 

Банк під час перевірки фінансових операцій діє за спеціальними алгоритмами, які спеціально не розголошують, щоб не було можливості обійти обмеження недобросовісним клієнтам. 

Найчастішим приводом для припинення співпраці з клієнтом є здійснення підозрілих платежів. З-поміж інших підстав для  припинення обслуговування клієнта: 

  1. Фінансові операції, які за оцінками банку викликають сумніви у зв'язку з невідповідністю вказаних доходів;
  2. Ненадання документів, що дадуть змогу перевірити діяльність клієнта;
  3. Недостовірна інформація, подана клієнтом;
  4. Неможливість ідентифікувати особу, в інтересах якої проводилась операція. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що буде з лімітами на перекази коштів в Ощадбанку у травні. За даними фінустанови, будуть актуальні три основні обмеження: на перекази у нічний час, на відправлення сум у більш ніж 1 000 грн, на перекази в рамках власного ліміту.

Ще Новини.LIVE писали, що деяким клієнтам Ощадбанку потрібно звернутися у банк за оформленням нової картки. Йдеться про тих, кому було заблоковано рахунки і тепер немає можливості отримати кошти.

Ощадбанк гроші банки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації