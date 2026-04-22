Ощадбанк блокує рахунки через фінмоніторинг: як забрати кошти

Відділення Ощадбанку.

У 2026 році в рамках українського законодавства про фінансовий моніторинг Ощадбанк може блокувати громадянам картки для підтвердження законності походження коштів, а знімає його чи надає вивести кошти після особистої подачі у банківське відділення пакета документів. Відомо, як діяти громадянам, які перебувають за кордоном і не мають можливості особисто звернутись в офіс банку.

Як вивести заблоковані гроші з Ощадбанку

Цього року Ощадбанк продовжує перевіряти операції як фізичних осіб, так і підприємців чи юридичних осіб на предмет легальності коштів, відповідно до частини 1 ст. 15 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

У разі появи підозр фінустанова блокує рахунки та просить надати додаткові відомості щодо платежів. Якщо документи не підтвердять законності доходів, банк матиме право відмовитись від співпраці з клієнтом.

На такі випадки передбачена процедура виведення залишку коштів на рахунки в інші фінустанови протягом 30 календарних днів від ухвалення відповідного рішення. Клієнти для цього мають подати:

заяву на право виведення залишку коштів з рахунку;

реквізити рахунку, відкритий в іншій фінустанові;

паспорт/інший документ посвідчення особи;

ідентифікаційний код.

Така процедура вимагає особистої участі власника заблокованих коштів. У зв'язку з цим громадянам, які перебувають за межами країни, дещо складніше виконати відповідну вимогу.

Про це розповіла одна із клієнток на порталі "Мінфін". Вона зазначила, що зняти обмеження через відеодзвінок з представником банку неможливо. Однак у фінустанові біженцям для виведення залишку на рахунку передбачений альтернативний варіант. Якщо немає змоги прибути особисто, дозволяється оформити нотаріальну довіреність на іншу людину. Вона має надати документи банку, після чого зможе від імені клієнта закрити рахунок.

"Не дають закрити карту Ощадбанку онлайн, при тому, що залишилося на карті 19 000 грн, які не можу навіть нікуди перевести через фінмоніторинг, можливості приїхати в Україну немає, на гарячій лінії говорять тільки самій або довіреній особі закривати/давати документи про походження коштів", — йдеться у повідомленні.

Які операції Ощадбанк може розцінити як ризикові

Банк під час перевірки фінансових операцій діє за спеціальними алгоритмами, які спеціально не розголошують, щоб не було можливості обійти обмеження недобросовісним клієнтам.

Найчастішим приводом для припинення співпраці з клієнтом є здійснення підозрілих платежів. З-поміж інших підстав для припинення обслуговування клієнта:

Фінансові операції, які за оцінками банку викликають сумніви у зв'язку з невідповідністю вказаних доходів; Ненадання документів, що дадуть змогу перевірити діяльність клієнта; Недостовірна інформація, подана клієнтом; Неможливість ідентифікувати особу, в інтересах якої проводилась операція.

