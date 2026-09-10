Ощадбанк пояснив, як знизити ризик перевірок у рамках фінмоніторингу

Банківська карта Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" пояснили, як зменшити ризик зайвих перевірок у рамках дії закону про фінансовий моніторинг. Відповідна система дає змогу мінімізувати протиправні дії та вчасно виявляти підозрілу активність, однак іноді під блокування можуть потрапляти цілком законні доходи громадян.



Про те, які діють правила для клієнтів банку, розповідають Новини.LIVE.

Необхідність фінмоніторингу в Ощадбанку

У 2026 році всі банки в Україні повинні дотримуватися вимог закону 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів", покликаного протидіяти економічним злочинам проти держави. Система мінімізує протиправні дії та вчасно виявляє підозрілу активність для гарантування безпеки.

Реклама

Дотримання фінмоніторингу є ключовою вимогою Європейського союзу (ЄС) для України, спрямованого на боротьбу з відмиванням коштів і відповідність нормам єврозони.

Звичайні клієнти банку також можуть потрапляти під такі перевірки, проте боятися нічого, якщо отримані кошти були оподатковані та мали легальне походження.

Проте повністю уникнути перевірок можна тільки, якщо людина взагалі не користується картками, або отримує на них лише заробітну плату.

Читайте також:

За даними банку, фінансовий моніторинг може чекати навіть за умови надходження суми у 5000 грн. Привернути увагу банку можуть інші суми, ніж були озвучені як можливий дохід за місяць.

При цьому деталі, як саме відбувається фінмоніторинг та які операції 100% викличуть сумнів, не розголошуються у цілях зниження можливості його обходу.

Як знизити ризик перевірок в Ощадбанку

Водночас, можна превентивно зменшити ризик перевірок. У банку оприлюднили правила, які допоможуть не потрапити під дію фінмоніторингу:

Вчасне оновлення даних

Необхідно виконувати прохання банку щодо актуальності даних. Як правило, у застосунку та веббанкінгу "Ощад24/7" автоматично надходять відповідні сповіщення. Банк просить оновити основну інформацію про себе (дохід, роботу, адресу проживання тощо). Також клієнти можуть не чекати повідомлення, а ініціювати внесення відповідних змін самостійно, звернувшись до банку.

Регулярна сплата податків

Найбільшим "тригером" для перевірок є незареєстрована бізнес-діяльність. Клієнти за таких обставин мають відкрити ФОП, створити рахунок як підприємця. Надалі громадяни повинні уникати оплати на особисті банківські картки. Такі дії дозволять мінімізувати ризики блокування рахунків і фінансового моніторингу.

Збереження документів про доходи

Важливо зберігати документи про різноманітні фінансові операції, що підтвердять доходи. Йдеться, зокрема, про чеки з ломбардів про продаж цінних речей, договори купівлі-продажу транспорту, виписки з банківських установ тощо. Чим більше клієнт матиме таких підтверджень, тим буде більше доказів законності коштів.

Помірковане користування картками

Окрім того, варто уникати пропозицій щодо сумнівних операцій. Зокрема, не потрібно погоджуватися на прохання знайомих "прогнати" гроші через власний банківський рахунок. Необхідно уникати частого зняття готівки чи зняття у великих сумах. Не варто також "дробити" на менші частини планові великі суми.

З огляду на це, варто вчасно реєструвати всі доходи, сплачувати податки, не брати участь у заздалегідь сумнівних схемах.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як правильно подати заяву для оформлення пенсії та відкрити банківську картку Ощадбанку для нарахування коштів. Перед зверненням до ПФУ потрібно знати, які вимагать документи. Також необхідно правильно обрати час подання запиту, щоб уникнути часткової втрати виплат.

Ще Новини.LIVE писали, що Ощадбанк змінив договір з вересня. Однією з новацій є зміна акційного пільгового періоду за кредитими картками. Банк продовжив акційні умови, за яких за певними покупками нададуть грейс-період до 92 днів. Йдеться про продукт "Моя кредитка" за тарифними пакетами "Мій комфорт" або "MORE".